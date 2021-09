Anne Haug brauchte ein wenig, um zu Kräften zu kommen, aber die 38-Jährige hatte im Ziel auch viel Zeit, sich um ihr Wohlbefinden zu kümmern. Mehr als 30 Minuten hatte sie am Sonntag beim traditionsreichen Langdistanz-Triathlon im fränkischen Roth zwischen ihre Verfolgerinnen, die Britinnen Laura Siddall und Fenella Langridge gepackt. 7:53:48 Stunden leuchteten als Endzeit im Ziel auf, eine fabelhafte Marke, allerdings auch davon begünstigt, dass die Radstrecke in diesem Jahr wegen Bauarbeiten um rund zehn Kilometer getrimmt worden war. "Ich hatte heute gute Füße", sagte Haug später - mit dem sperrigen Nebeneffekt, dass die Schmerzen, durch die sie schritt, umso größer waren. Ab Kilometer zehn im Marathon, da habe sie gedacht: "Ich muss sterben", sagte Haug. Die Hawaii-Siegerin von 2019 erlebte ihre Premiere in Roth dann aber doch recht lebendig.

Für den deutschen Doppelerfolg sorgte Patrick Lange, der zweimalige Hawaii-Sieger, der sich wie Haug und weitere Profis kurzfristig für das Rennen eingeschrieben hatte, weil die Ironman-WM in den Februar verschoben worden war. Auch Lange war auf der verkürzten Strecke rasend schnell, in 7:19:19 Stunden nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 170 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen. Nils Frommhold (11:12 Minuten zurück) und Felix Hentschel (11:53 Minuten) komplettierten das deutsche Podium. Mitfavorit Sebastian Kienle, der Hawaii-Sieger von 2014 und Roth-Champion von 2018, war aufgrund von Problemen an der Achillessehne vorzeitig ausgestiegen.

Die Corona-Pandemie hatte das Rennen, das in den vergangenen Jahren rund 200 000 Besucher angezogen hatte, zum Teil in eine Geisterstrecke verwandelt. Mit 1500 Einzelstartern und 320 Staffeln traten auch weniger als die Hälfte der geplanten Athleten gegeneinander an. Lange war von der Atmosphäre dennoch angetan: "Man merkt, dass die ganze Region Triathlon lebt", sagte der 35-Jährige erfreut.