Die bayerischen Fußball-Drittligisten haben im Verbandspokal allesamt das Achtelfinale erreicht. Der TSV 1860 gewann am Mittwochabend beim Bezirksligisten BSC Saas-Bayreuth ungefährdet mit 3:0 (3:0). Alle drei Tore erzielten die Sechziger dabei in der ersten Halbzeit, Lorenz Knöferl traf in der 28. Minute zum 1:0, ein Doppelschlag des Österreichers Tim Linsbichler in der 42. und 45. Minute entschied das Pokalduell dann frühzeitig. 1860 hätte nach der Halbzeitpause noch erhöhen können, verpasste weitere Tore aber. Dafür sah Marco Mannhardt in der 82. Minute nach einem Foul noch die Rote Karte.

Die Würzburger Kickers gingen beim Bayernligisten TSV Großbardorf zwar nach neun Minuten mit 0:1 in Rückstand, gewannen aber letztendlich noch mit 3:1. Die Tore erzielten Saliou Sane (13.) David Kopacz (26.) und Moritz Heinrich (54.). Bereits am Dienstagabend hatte Türkgücü München das Achtelfinale erreicht. Zum 4:1 (2:1) beim Bayernligisten FC Gundelfingen steuerten Sinan Karweina, Moritz Römling, Leroy-Jacques Mickels und Luis Jakobi die Treffer bei.