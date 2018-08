26. August 2018, 12:11 Uhr Lance Stroll in der Formel 1 Der geliebte Sohn soll endlich Babyrosa tragen

Wer es in die Formel 1 schaffen möchte, benötigt in aller Regel Millionen.

Der Kanadier Lawrence Stroll hat sie - und kauft seinem Sohn Lnace nun schon den zweiten Rennstall, in dem er sich wohl bald austoben darf.

Das finden nicht alle gut - vor allem nicht, wenn dadurch talentiertere Fahrer aus dem Team fallen.

Von Philipp Schneider, Spa-Francorchamps

Das Fahrerlager in Spa-Francorchamps liegt, wie es so schön heißt, eingebettet in den belgischen Wäldern. Wer den zentralen Weg entlang läuft, vorbei an den grauen und monumentalen Motorhomes von Red Bull und Mercedes, der kann den Blick schön schweifen lassen über die sattgrünen Wipfel der Tannen Walloniens, unweit des Hohen Venns in den Ardennen. Das Schweifenlassen funktioniert eine Weile ganz gut. Ziemlich genau bis zu der Stelle, an der auf der linken Seite unvermittelt das Quartier des Rennstalls Force India vor dem Betrachter aufragt. Untenrum ist es in zartem Babyrosa lackiert, ganz oben befindet sich eine Sonnenterasse mit Veranda und einem Dach. Farbe? Babyrosa. Die mutige Gestaltung setzt sich im Interieur fort, unterbrochen wird die Flut des Babyrosa nur vom grellen Pink der Sitzbezüge, die die Hocker etwas flauschiger gestalten. Würde jemand auf die Idee kommen, die plüschige Residenz neben dem Schloss von Cinderella im Disneyland hochzuziehen, sie würde sich dort mindestens ebenso gut in die Landschaft fügen wie hier in die hochtechnisierte Welt des Fahrerlagers von Spa.

Dieses Babyrosa, das ja eigentlich nur einem Sponsor geschuldet ist, hat in diesen Tagen zum ersten Mal eine Art Daseinsberechtigung. Die Farbe passt plötzlich zur Handlung. Der Rennstall Force India bietet die Bühne für ein unterhaltsames Familiendrama mit Neigung zum Rührstück. Es handelt von einem sehr, sehr reichen Vater und seinem Sohn. Einem Sohn, von dem man noch nicht recht weiß, ob er ein Taugenichts ist, oder doch ein von der Welt unterschätzter Geschmähter. Und einem Vater, der dieser Frage offenbar endgültig auf den Grund gehen möchte, und deshalb seinem Sohn nun schon den zweiten Rennstall gekauft hat, in dem er sich wohl sehr bald austoben darf.

Der Kanadier Lawrence Stroll, 59, reich geworden mit dem Kauf und Verkauf von Beteiligungen in der Modebranche, hat seinem damals 19-jährigen Sohn Lance vor einem Jahr den Einstieg in die Formel 1 mit einer Millionen-Investition ermöglicht. Er hat ihm nicht nur einen Sitz in einem Rennwagen gekauft, sondern gleich auch einen Teil des Williams-Rennstalls. 40 WM-Punkte sammelte der Sohn in seiner Debüt-Saison. Das ist okay. Aber nicht berauschend. Auf deutlich mehr Punkte kamen die Piloten von Force India, Sergio Perez (100) und Esteban Ocon (87), die die Saison als Siebter und Achter beschlossen und damit die besten Fahrer waren nach den Piloten der großen Drei: Ferrari, Mercedes und Red Bull.

Als nun ausgerechnet dieser beste aller Mittelklasse-Rennställe in finanzielle Schieflage geriet, griff Vater Stroll mal wieder zu. Gemeinsam mit einer Investorengruppe übernahm er die Mehrheitsanteile von dem im englischen Exil lebenden Inder Vijay Mallya. Formaljuristisch existiert Force India nicht mehr, es erhält während der Saison eine neue Identität und einen neuen Namen: "Racing Point Force India". Der neue Rennstall hat nun neun Rennen vor Ende der Saison null Punkte in der Konstrukteurswertung, die zwei Fahrer Sergio Perez und Esteban Ocon behalten indes ihre WM-Punkte, die sie mit Force India geholt hatten.

So. Und da drei Fahrer einer zu viel sind für einen Rennstall, stellt sich nun nicht die Frage, ob Sprössling Lance Stroll den dann sicher sehr traurigen Fahrer Esteban Ocon aus seinem Cockpit drängt. Sondern nur wann. In dieser Welt ist es nebensächlich, wenn jemand wie Ocon beim Qualifying Dritter wird, so wie es am Samstag in Spa geschah. Das finden nicht alle richtig, Lewis Hamilton zum Beispiel sagte in Belgien: "Du kannst nicht zulassen, dass jemand, der mehr Geld hat, einen besseren Fahrer überspringt. Das sollte nicht passieren." Tut es wohl doch.