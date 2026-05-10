Im Angesicht des Erzrivalen Real Madrid hat der FC Barcelona am Sonntagabend im Camp Nou den herzzerreißendsten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte errungen. „Hansi Flick! Hansi Flick! Hansi Flick!“ lautete der spontane Chor, der sich an eine Schweigeminute anschloss, die dem Vater des früheren Bundestrainers gegolten hatte. Er war in der Nacht zum Sonntag verstorben.