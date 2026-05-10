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Barcelona gegen Real MadridFlick feiert herzzerreißenden Titel mit Barça

Lesezeit: 3 Min.

Hansi Flick ist wieder Meister in Spanien mit dem FC Barcelona und als ihn alle geherzt hatten, warfen seine Spieler ihn in die Luft.
Hansi Flick ist wieder Meister in Spanien mit dem FC Barcelona und als ihn alle geherzt hatten, warfen seine Spieler ihn in die Luft. David Ramos/Getty Images

Ein Clásico voller Emotionen, aber diesmal etwas anders: Hansi Flick erhält nach dem Tod seines Vaters Trost vom ganzen Stadion. Das 2:0 bringt Barcelona die Meisterschaft – und dem deutschen Coach innigste Umarmungen.

Von Javier Cáceres, Barcelona

Im Angesicht des Erzrivalen Real Madrid hat der FC Barcelona am Sonntagabend im Camp Nou den herzzerreißendsten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte errungen. „Hansi Flick! Hansi Flick! Hansi Flick!“ lautete der spontane Chor, der sich an eine Schweigeminute anschloss, die dem Vater des früheren Bundestrainers gegolten hatte. Er war in der Nacht zum Sonntag verstorben.

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