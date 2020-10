Ärger in der Luft: Zwischen den Klubs und der Fifa droht ein Streit über die Abstellung der Spieler zu Länderspielen in Corona-Risikogebieten - die dann in Deutschland nicht in der Bundesliga eingesetzt werden dürften.

Bei den üblichen Konflikten machen die Bundesliga-Bosse ihrem Ärger gewöhnlich erst nach der Nominierung der Nationalmannschaften Luft. Diesmal sind die Chefetagen aber schon vor Bekanntgabe der Kader durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sauer. Verantwortlich für den Unmut sind ausnahmsweise nicht die Trainer, kritisiert wird vielmehr der Fußball-Weltverband Fifa. Die Abstellungen für die Partien in Corona-Risikogebieten irritieren die Klubs. "Für mich ist es ein Unding: Es ist Aufgabe der Fifa, diese Partien entweder zu verlegen oder sicherzustellen, dass die Spieler nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne müssen", sagte Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg dem Kicker. Anlass ist die bevorstehende Nominierung der deutschen Mannschaften für die Länderspielzeit vom 7. bis 13. Oktober.

Ähnlich sieht es Jochen Saier vom SC Freiburg. "Von Reisen in Risikogebiete und der schnellen Wiedereingliederung der Spieler geht ein nicht unerhebliches Risiko für den Liga-Spielbetrieb aus", äußerte der Sportvorstand: "Von der Fifa sollten daher wieder entsprechende Regelungen erlassen werden. Es kann nicht sein, dass wir Spieler abstellen, die danach für uns Klubs in der Bundesliga nicht einsatzfähig sind." Vor den Länderspielen im September hatte die Fifa die Abstellungspflicht gelockert. Für Partien in Risikogebieten mussten die Klubs ihre Profis nicht ziehen lassen. Bisher hoffen die Vereine vergeblich auf eine ähnliche Regelung für den Oktober. Angeblich steht der Weltverband aber kurz vor der Verabschiedung eines Sicherheits- und Gesundheitsprotokolls.

Strenge Regeln plant auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für die Begegnung in der Nations League am 10. Oktober im Risikogebiet Ukraine. Zwar soll der Kiew-Trip entgegen der ursprünglichen Planung nun doch fast 48 statt nur 36 Stunden dauern. Der Kontakt zur Außenwelt wird aber auf ein Mindestmaß reduziert. Aufgrund dieser Vorkehrungen hat die nordrhein-westfälische Landesregierung zugesichert, dass für die Delegation nach der Rückkehr keine Quarantäne angeordnet wird. Vor und nach der Partie in der Ukraine spielt das Nationalteam in Köln gegen die Türkei (7. Oktober) und die Schweiz (13. Oktober).

Es wird erwartet, dass Bundestrainer Joachim Löw ("Das wird ein Hammerprogramm") für den Dreierpack mehr Spieler als üblich in sein Aufgebot beruft, knapp 30 Profis könnten dabei sein. Fehlen wird der verletzte Leroy Sané vom FC Bayern; auch hinter Ilkay Gündogan (Corona-Quarantäne) von Manchester City und dem angeschlagen Toni Kroos von Real Madrid stehen Fragezeichen. Dagegen sind die meisten Profis von Bayern München und RB Leipzig wieder dabei, die im September gegen Spanien und die Schweiz (jeweils 1:1) nach den Europacup-Strapazen ihrer Klubs geschont wurden.

Dass nicht nur Löw, die Bayern und der Rest der Liga über Stress klagen, ist übrigens auch der Deutschen Fußball Liga (DFL) bewusst. Für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gibt es aber keine Alternative: "Das ist ein brutaler Terminkalender, den sich so niemand gewünscht hat. Wir dürfen aber als Liga nicht außer Acht lassen, dass auch Verbände mit ihren Nationalmannschaften Spiele absolvieren wollen, teilweise aus kommerziellen Gründen sogar müssen."