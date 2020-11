Ein positiver Test bei Robert Skov von der TSG Hoffenheim hat die dänische Nationalmannschaft endgültig ins Corona-Chaos gestürzt. Die Dänen müssen auf Cheftrainer Kasper Hjulmand und nunmehr bis zu 20 Spieler verzichten. Der frühere Mainz-Coach Hjulmand hatte, wie sein Assistent Morten Wieghorst und mehrere Spieler, darunter Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen und Schalkes Torwart Frederik Rönnow, engen Kontakt zu Skov oder einem ebenfalls positiven getesteten Betreuer. Alle Betroffenen sind negativ, wurden aber isoliert und stehen im heftig umstrittenen Testspiel gegen Schweden (Mittwoch) nicht zur Verfügung.

"Das ist ärgerlich, vor allem für die beiden Positiven", sagte Hjulmand. Beide sollen sich schon vor dem Treffen der dänischen Auswahl infiziert haben. Die TSG Hoffenheim meldete am Dienstag, dass auch ihr Stürmer Munas Dabbur bei der Nationalelf Israels positiv getestet wurde.

Dänemark Cheftrainer wird gegen Schweden von Stürmertrainer Ebbe Sand, dem früheren Torjäger von Schalke 04, und Torwartcoach Lars Högh vertreten. Auch Schweden muss auf Cheftrainer Janne Andersson verzichten, in dessen Familie es einen Corona-Fall gibt. Auf die Flut von Spielerausfällen reagierte der dänische Verband mit einer dritten Nachnominierungsrunde. Bis Montag waren bereits elf Spieler nachträglich berufen worden, am Dienstag kamen sieben weitere hinzu, darunter sechs Nationalelf-Neulinge.

Beide Verbände wollen trotz allem am Testspiel festhalten. Schwedens Generalsekretär verwies auf "bedeutende wirtschaftliche Aspekte", sprich: die dringend nötigen Einnahmen. Medien beider Länder kritisieren die Austragung zum Teil scharf.

Hintergrund vieler Absagen der Spieler ist, dass die britische Regierung eine zweiwöchige Quarantäne angekündigt hat für Profis, die aus Dänemark zurückkehren. Seit Samstag steht Dänemark in Großbritannien auf der Liste jener Länder, aus denen die Einreise für Nicht-Briten vorerst verboten ist, nachdem in Dänemark ein mutierter Covid-19-Erreger nachgewiesen worden war, der von Nerzen auf Menschen übertragen wurde. Deshalb können bei Dänemark alle sieben nominierten Legionäre aus der englischen Premier League nicht eingesetzt werden.

Auch die Partie in der Nations League zwischen England und Island am 18. November steht deshalb auf der Kippe. Denn die Isländer, die zunächst am Donnerstag im Playoff um die EM-Teilnahme in Ungarn antreten und sich für diese Partie bis zuletzt in Augsburg vorbereiten, sollen danach auch noch in Kopenhagen gegen die Dänen spielen.

Der englische Verband prüft aktuell für das Island-Spiel einen alternativen Austragungsort zu London, um die strengen Quarantäne-Regeln zu umgehen. Favorisiert wird laut der englischen Zeitung Times ein Spielort in Deutschland, als mögliche Alternative gelte sogar eine Verlegung nach Albanien.