Von ULRICH HARTMANN, Krefeld/Düsseldorf

Am sonnigen Niederrhein mit seinen farbenprächtigen Herbstbäumen schöpften ein 42 Jahre alter Finne und ein 61 Jahre alter Isländer neue Hoffnung. Der Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm und der Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wollten nach Monaten der erzwungenen coronabedingten Untätigkeit in dieser Woche in Krefeld und Düsseldorf endlich wieder aktiv werden und mit ihren Nationalteams Länderspiele bestreiten. Doch idyllisch ist die Lage in keiner der beiden Branchen. Söderholm hatte Pech. Er wird den Eishockey-Deutschland-Cup von Donnerstag bis Sonntag in Krefeld wegen einer Corona-Infektion verpassen. Gislason hingegen hat Glück. Das Handball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina am Donnerstag in Düsseldorf (16.15 Uhr, ZDF) wird nach langem Hin und Her nun definitiv stattfinden. Dies beschloss die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Dienstagabend. Den Bosniern hatten Infektionen im Nationalteam den für Mittwochabend geplanten Flug nach Deutschland zunichte zu machen gedroht. Deshalb hatten sie bei der EHF eine Absage beantragt - und ernteten ein Nein. Der Humor ist im deutschen Handball-Lager trotz allem nicht verloren gegangen. "Wir haben schon gefeixt, dass Alfred Gislason der erste Trainer ist, der ein Jahr lang ohne Niederlage auskommt", witzelte Axel Kromer als Sportvorstand des Handballbunds, fügte aber schnell hinzu: "Allerdings auch ohne Sieg." Das mit dem Sieg können Gislason und die Mannschaft nun am Donnerstag gegen Bosnien-Herzegowina probieren und am Sonntag gleich noch einmal, wenn man zum zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Tallinn (15.15 Uhr, ZDF) gastiert. Auch dieses Spiel ist nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr. Den Plan dafür umschreibt Kromer so: "Per Charterflug gewissermaßen direkt zum Aufwärmen in die Halle und nach dem Duschen sofort zum Flughafen und wieder zurück nach Hause."

Beim Eishockey haben sie keine Angst mehr vor Spielabsagen

Im deutschen Lager war die Situation auch infektionstechnisch einigermaßen entspannt. Drei Handballer muss man entbehren. Nachdem mit dem Leipziger Rückraumspieler Philipp Weber und dem Torwart Andreas Wolf vom polnischen Meister Kielce zwei Spieler wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen gar nicht erst angereist waren, verließ der Rückraumspieler Christian Dissinger am Montagabend das Mannschaftshotel in Neuss wieder, weil man Kunde von Corona-Infektionen bei seinem nordmazedonischen Klub in Skopje erhalten hatte. Dadurch hat sich die Zahl der im deutschen Trainingslager befindlichen Spieler auf 19 reduziert, kein einziger mehr von einem ausländischen Klub, alle sind in der Bundesliga beheimatet. "Wir bleiben also in der Bubble", sagt Kromer.

Auch der Torwart Johannes Bitter (TVB Stuttgart) machte am Dienstagnachmittag einen entspannten Eindruck. Die Ungewissheit hatte weder an ihm genagt noch, wie er berichtete, an der Mannschaft. Ob Länderspiele in diesen Tagen sinnvoll und notwendig seien, diskutiere man intern nicht mehr. "Wir freuen uns darauf zu spielen, es ist richtig, jetzt bei der Nationalmannschaft zu sein", sagte er.

Angst vor Spielabsagen haben sie beim Eishockey unterdessen nicht mehr. Sie müssen zwar auf ihren corona-infizierten Bundestrainer verzichten, die ersehnten drei Länderspiele in Form eines Turniers bekommen die Nationalspieler aber trotzdem. Obwohl mit Russland, Norwegen, der Slowakei und der Schweiz gleich vier Nationen ihre Teilnahme abgesagt hatten, obwohl keine Zuschauer in die Halle dürfen und man etwa 300 000 Euro Verlust erleidet, drückte man das traditionsreiche Turnier beim Deutschen-Eishockey-Bund durch. Man will Eishockey unbedingt wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit bringen. Sport1 und MagentaSport übertragen die Partien live. "Dieser Deutschland-Cup ist ein Lebenszeichen unserer Sportart", sagt Präsident Franz Reindl, "wir brauchen Präsenz, wir müssen Eishockey wieder im Fernsehen haben."

Deutschland, Lettland und eine deutsche Perspektiv-Mannschaft spielen die beiden Finalisten für Sonntag aus. Anstelle Söderholms betreuen der deutsche U18-Trainer Steffen Ziesche und der Trainer des DEL-Klubs Bremerhaven, Thomas Popiesch, die deutsche Mannschaft gemeinsam. Aus der heimischen Quarantäne wird Söderholm alles beobachten und mit seinen Vertretern besprechen. "Die taktischen Vorgaben sind klar, und ich kann von daheim eingreifen, wenn es nötig ist", sagt der Finne. "Wir werden jeden Tag in Kontakt sein und die Abläufe besprechen." Dass er nach neun Monaten Pause nicht mit seiner Mannschaft zusammenarbeiten kann, bezeichnet Söderholm als "die größte persönliche Enttäuschung, die ich selbst als Spieler oder Trainer erlebt habe".