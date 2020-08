Von Sebastian Fischer

Welch ein seltenes, besonderes Gut ein Anruf des Bundestrainers ist, das erfuhr Robin Gosens bereits im Frühjahr. Da verriet Joachim Löw dem Kicker, dass er den Flügelspieler von Atalanta Bergamo erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen hätte, wenn die Länderspiele in Spanien und gegen Italien im März nicht pandemiebedingt ausgefallen wären. Gosens selbst erfuhr das damals als interessierter Leser der Fachpresse natürlich auch, er freute sich ungemein, "affengeil" nannte er es. Doch persönlichen Kontakt, erzählte er ein paar Monate später, habe er noch mit niemandem vom DFB gehabt.

Nun, rund ein halbes Jahr danach, ist es aber so weit: Gosens, 26, wird den Bundestrainer kennenlernen. Für die Begegnungen mit Spanien und der Schweiz in der kommenden Woche, die ersten Länderspiele seit neun Monaten, steht er erstmals im Kader der Nationalelf, als einer von drei möglichen Debütanten neben dem früheren U21-Nationalspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, die auch erstmals dabei sind.

Gosens' Geschichte ist eine, die es im modernen Fußball eigentlich gar nicht mehr geben sollte: Vom Verband spielte er während seiner Zeit als potenzieller Junioren-Nationalspieler unentdeckt Fußball. Es war lange schwierig, ihn zu finden: Gosens spielte in seiner Jugend für keinen Profiklub und wechselte in der U19 vom VfL Rhede im Rheinland über die Grenze in die Niederlande zu Vitesse Arnheim, er hat auch einen niederländischen Pass. Inzwischen war er aber längst nicht mehr zu übersehen. Gosens sei "ein Spieler, den wir schon in der letzten Saison ständig beobachtet haben", sagte Löw in der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Aufgebots am Dienstagnachmittag.

2017 wechselte Gosens nach Bergamo. Und für die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Europapokalsaison, die erst im Viertelfinale des Finalturniers der Champions League knapp an Paris Saint-Germain scheiterte, spielt er eine europaweit viel beachtete Saison: Als ausgesprochen offensiver Außenverteidiger im System mit drei Innenverteidigern gelangen ihm wettbewerbsübergreifend zehn Tore und acht Vorlagen. Außerdem gewann er in diesem Jahr eine Publikumswahl zum "Deutschen Fußball Botschafter", als beliebtester Profi im Ausland. Er erzählt sehr pointiert von seinem ungewöhnlichen Karriereweg, und er berichtete in Interviews anschaulich aus Italiens Hotspot-Region, als die Pandemie ihren vorläufigen Höhepunkt in Europa erreichte.

Die Partien in Stuttgart am 3. September und drei Tage später in Bern sind die ersten Länderspiele seit der Corona-Pause, und deshalb ging es am Dienstag auch darum, was für den DFB anders sein wird: Natürlich sind keine Zuschauer im Stadion, "wir werden in einer Blase leben", sagte Manager Oliver Bierhoff.

Nur zwei Bayern-Spieler sind dabei

Ungewohnt ist aber auch, dass nur zwei Profis des FC Bayern im Kader stehen. Löw hatte schon vorher angekündigt, auf die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry zu verzichten. Auch die Leipziger Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg, im Champions-League-Halbfinale ausgeschieden, erhalten Sonderurlaub. Leroy Sané und Niklas Süle sind allerdings dabei. Für beide ist es die Rückkehr in die DFB-Auswahl nach Kreuzbandrissen. Auch Julian Draxler und Thilo Kehrer vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain stehen im Kader. "Alle hatten Phasen, in denen sie nicht regelmäßig gespielt haben. Sie müssen wieder in einen Trainings- und Wettkampfrhythmus kommen", hatte Löw schon in der vergangenen Woche erklärt. "Ich mache das in Verantwortungsbewusstsein für die Spieler", sagte Löw, niemand habe ihn um eine Pause gebeten.

Durch den Verzicht auf Neuer und eine Knieverletzung vom zweiten Torhüter Marc-André ter Stegen stehen an Nationaltorhütern nur noch Bernd Leno vom FC Arsenal und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt zur Verfügung, weshalb als weitere Ergänzung erstmals der Hoffenheimer Baumann, 30, im Kader steht. "Ein Torhüter, der schon lange konstant gute Leistung bringt", sagte Löw.

Der Bundestrainer sprach über die sportliche Bedeutung der kommenden Nations-League-Spiele, die "Wertigkeit" sei gegeben, sagte er. Doch es ging vor allem auch um die finanzielle Bedeutung der kommenden Begegnungen. "Die Länderspiele sind wirtschaftlich unsere Lebensversicherung", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. Und Verbandspräsident Fritz Keller sagte, ohne die Partien der Nationalmannschaft käme der Verband in eine "finanziell schwierige Lage". Die Corona-Zwangspause sei die "längste Spielpause seit dem Zweiten Weltkrieg, das sagt einiges aus". Der DFB habe zuletzt zurückgesteckt, "um den Ligen den Vorrang zu geben", sagte Keller. "Jetzt würde ich sagen, sind wir dran."