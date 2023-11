Der Bundestrainer erlebt in seinem dritten Spiel die erste Niederlage. Beim 2:3 in Berlin gegen die Türkei riskiert er einiges mit der Aufstellung - ausgerechnet Kai Havertz verursacht den spielentscheidenden Elfmeter.

Von Javier Cáceres, Berlin

Julian Nagelsmann hat in seinem dritten Spiel als Bundestrainer die erste Niederlage einstecken müssen. Bei Nagelsmanns Heimdebüt in Berlin - die vorangegangenen Partien hatten in Nordamerika stattgefunden - unterlag das DFB-Team dem Europameisterschafts-Teilnehmer Türkei mit 2:3. Nagelsmann konnte eine Reihe von positiven Erkenntnissen gewinnen - insbesondere wegen der vielfältigen kreativen Lösungen in der Offensive, und da vor allem wegen der fantasievollen Einlagen des Leverkuseners Florian Wirtz. Die Krux aber war die Abwehr, die erstaunlich viel Blöße zeigte. An einem Abend, an dem Nagelsmann vor allem defensive Stabilität sehen wollte.