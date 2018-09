8. September 2018, 10:31 Uhr Länderspiel Deutsche U21 überzeugt gegen Mexiko

Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewinnt mit 3:0. Leroy Sané fehlt dem DFB-Team gegen Peru aus privaten Gründen. Italien enttäuscht in der Nations League.

Meldungen im Überblick

DFB, U21: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der Generalprobe für die Schlussphase der EM-Qualifikation eindrucksvoll überzeugt. Die neu formierte Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz gewann am Freitag in Fürth problemlos 3:0 (1:0) gegen Mexiko. Im ersten Test der neuen Länderspielsaison dominierte die Elf des Deutschen Fußball-Bundes trotz etlicher Umstellungen und Wechsel nach Belieben und sammelte vier Tage vor dem wichtigen Qualifikationsspiel in Irland Selbstvertrauen.

Stürmer Janni Serra (22.) brachte Deutschland nach einer Ecke von Philipp Ochs mit seinem ersten Tor im siebten U21-Einsatz in Führung. Aaron Seydel (50.) und Cedric Teuchert (55.) stellten im zweiten Abschnitt gegen chancenlose Mexikaner den Endstand her. "Wir sind auf den erhofften, gut eingestellten Gegner getroffen, in Irland wird es uns ähnlich ergehen. Mir war es wichtig, dass die Mannschaft etwas probiert. Sie sollte zuerst einen offensiven Gedanken haben, bevor sie einen defensiven Gedanken hat", sagte Kuntz.

Nations League, Italien: Die krisengeschüttelte italienische Fußball-Nationalmannschaft hat auch zum Auftakt der Nations League enttäuscht. "Glanzlose Azzurri", schrieb die Gazzetta dello Sport nach dem 1:1 (0:1) gegen Polen am ersten Spieltag der Division A: "Nur Chiesa rettete eine Nationalmannschaft, die eine Stunde lang enttäuschte und dann dank Spielerwechsel aufwachte." Die Zeitung Squadra bezeichnete den Auftritt in Bologna als "ideenlos und ohne Persönlichkeit". Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini rettete Mittelfeldspieler Jorginho den offensiv harmlosen Italienern durch einen Elfmeter ein Unentschieden. Der Strafstoß in der 78. Minute war der erste Schuss auf das Tor der Polen. Zuvor hatte Piotr Zielinski (40.) den WM-Teilnehmer in Führung gebracht. Robert Lewandowski vom deutschen Meister Bayern München führte sein Team als Kapitän aufs Feld.

DFB-Team, Leroy Sané: Die deutsche Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen Peru in Sinsheim am Sonntag auf Leroy Sané verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab, habe der Offensivspieler von Manchester City das Teamhotel in München in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw aus privaten Gründen verlassen. Der 22-Jährige war zum Auftakt der Nations League am Donnerstag gegen Weltmeister Frankreich (0:0) in der 83. Minute eingewechselt worden. Für die WM in Russland hatte Löw Sané aus seinem 23er-Kader gestrichen.

Biathlon, Wahl: Olle Dahlin ist neuer Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU. Der 63 Jahre alte Schwede wurde am Freitag auf dem IBU-Kongress im kroatischen Poreč als Nachfolger des unter Korruptionsverdachts stehenden Norwegers Anders Besseberg gewählt. Dahlin setzte sich bei der Wahl mit 39 Stimmen klar gegen die lettische Verbandspräsidentin Baiba Broka durch, die auf zwölf Stimmen kam. Nur das Duo hatte sich zur Wahl gestellt. Die Amtszeit dauert vier Jahre.

Dahlin steht nun vor der schweren Aufgabe, den Biathlon-Weltverband aus seiner schwersten Krise zu führen. Neben dem russischen Dopingskandal um mutmaßliches Staatsdoping sorgt auch ein schwerer Korruptionsskandal für Negativschlagzeilen. Unter Besseberg, der nach 25 Jahren im Amt nicht mehr antrat, sollen neben Bestechungsgeldern für die WM-Vergabe ans russische Tjumen 2016 auch russische Dopingsünder gedeckt und 65 Doping-Proben vertuscht worden sein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Österreichs ermittelt gegen zwölf Personen - gegen zwei, darunter Besseberg, wegen Korruptionsvorwürfen. Besseberg bestreitet alle Vorwürfe.Dahlin versprach in seinem Wahlprogramm Transparenz und einen harten Anti-Dopingkampf. In den vergangenen vier Jahren war er unter Besseberg Vize-Präsident und trat dabei nicht als Aufklärer und Reformer in Erscheinung.