Schon beim SC Freiburg hat es eine Weile gedauert, bis sich Mark Flekken durchsetzen konnte. Nun, mit 28 Jahren, ist der Torwart auch im Trikot der Niederlande angekommen: Beim 4:2 (3:1) im Testspiel gegen Dänemark feierte er am Samstag sein Debüt. Und der Traum geht weiter. Bondscoach Louis van Gaal kündigte an, dass Flekken auch beim Klassiker gegen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) wieder in der Startelf steht. "Das mache ich bewusst, dann kann er sich gegen Deutschland zeigen."

Selbst wenn Flekken die Einsätze auch der Verletzung der eigentlichen Nummer eins, Justin Bijlow von Feyenoord Rotterdam, zu verdanken hat: Für ihn ist es ein Höhepunkt seiner Karriere - und ein Lohn für starke Leistungen im Trikot der Freiburger, die ihn zu einem der besten Bundesliga-Keeper machen. Dabei hatte ihn in den Niederlanden lange niemand auf dem Schirm, auch van Gaal nicht. Schon mit 16 Jahren war der in Kerkrade geborene Flekken zu Alemannia Aachen gewechselt. Van Gaal musste kürzlich zugeben, dass er ihn lange Zeit gar nicht gekannt hatte. Doch sein neuer Schützling entwickelte sich zuletzt in Freiburg so prächtig, dass er nicht mehr zu ignorieren war. So hob van Gaal, der natürlich auch Flekkens starke Paraden auf der Torlinie kennt, vor einigen Wochen dessen fußballerische Fähigkeiten hervor: "Mark ist unglaublich gut mit den Füßen, das kann man sich nicht vorstellen. Edwin van der Sar war auch so." In den Niederlanden mit dieser Torhüter-Ikone verglichen zu werden, ist wie ein Ritterschlag.