Die Partie gegen den 1. FC Union war vorüber, und die Spieler von Hertha BSC taten, was sie sonst auch tun. Nicht nur, aber vor allem nach Siegen. Sie hüpften oder stiegen über die Werbebanden, die das Spielfeld im Berliner Olympiastadion säumen, und blickten in Richtung Ostkurve, wo die treueren unter den Hertha-Fans stehen. Sie rissen die Arme nach oben, klatschten und johlten, bis die Schreie unterm Dach widerhallten. Und das war zu gleichen Teilen eine Hommage an die daheim gebliebenen Fans - und an sich selbst.

Mit 4:0 hatten die Herthaner gegen den 1. FC Union Berlin gewonnen, sie hatten damit die Verhältnisse in der Stadt wieder geradegerückt, aus ihrer Sicht jedenfalls, nachdem sie in der Hinrunde eine bedrückende 0:1-Niederlage kassiert hatten: Hertha steht nun in der Tabelle nicht nur auf einem sicher anmutenden Mittelfeldplatz. Sondern auch vier Punkte vor einem bis zur Unkenntlichkeit verwandelten Union. Und dennoch, es gab auch einen Moment der Traurigkeit auf Seiten der Hausherren. "Es ist schade, dass wir nicht zusammen feiern können", sagte Herthas Mittelfeldspieler Vladimir Darida, als er vor einem TV-Mikro stand.