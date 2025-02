Es war Real Madrid am Samstagabend nur ein schwacher Trost, dass alles noch viel schlimmer hätte kommen können. Denn was in Barcelona geschah, das war schon schlimm genug. Der spanische Meister verlor beim Abstiegskandidaten RCD Espanyol mit 0:1 – und musste hinnehmen, dass der zuletzt kommode Vorsprung auf die Verfolger in der Liga kleiner wurde. Atlético Madrid rückte nach dem 2:0-Sieg gegen RCD Mallorca auf zwei Punkte, der FC Barcelona nach dem 1:0-Sieg gegen Deportivo Alavés (Tor: Robert Lewandowski) auf vier Punkte heran. Das wahre Drama aber war nicht die Niederlage.

Sondern die Verletzung von DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger, den sie in Madrid wegen seiner Militanz und Kompromisslosigkeit gern „Rambo“ nennen. Und schon jetzt vermissen. Die Partie bei Espanyol war keine 15 Minuten alt, als Rüdiger die hintere rechte Oberschenkelmuskulatur abtastete und sich in dem Wissen auf den Boden setzte, dass da (ohne Einwirkung des Gegners) etwas gerissen war. Am Sonntag bestätigte Real Madrid offiziell, in einem gewohnt vage gehaltenen Kommuniqué, dass bei Rüdiger eine „Verletzung des Musculus biceps femoris“ diagnostiziert worden sei.

Hinter vorgehaltener Hand hieß es, Rüdiger habe einen Riss des Schenkelbeugers erlitten. Sollte es sich hierbei nicht um einen Fall von Desinformation handeln, so darf sich Real Madrid ins Mark getroffen fühlen. Denn die übliche Ausfallzeit beträgt bei solchen Blessuren 17 Tage – und umfasst damit einen Zeitraum, in dem unter anderem das Derby gegen Atlético (8.2.) und die Champions-League-Playoff-Duelle gegen Manchester City (11.2./19.2.) anstehen.

Die von Ancelotti geforderte Verpflichtung einer Aushilfskraft für die Abwehr lehnte Klubboss Pérez ab

Für Reals Trainer Carlo Ancelotti ist Rüdigers Ausfall ein Drama, weil er gerade ohne gestandene Innenverteidiger dasteht. Der Brasilianer Militão laboriert an seinem zweiten Kreuzbandriss; der Österreicher David Alaba ist gerade erst von seinem ersten genesen; Rechtsverteidiger Dani Carvajal ist seit seiner dramatischen Knieblessur vom Saisonbeginn nur Zivilist; für den früheren Frankfurter Jesús Vallejo hat Ancelotti nichts übrig. Diese Lage zwang Rüdiger zu Überstunden (2906 Minuten Einsatzzeit in der laufenden Saison), Madrids Präsident Florentino Pérez rührte das nicht. Die von Ancelotti geforderte Verpflichtung einer Aushilfskraft lehnte Pérez ab. Ob sich das ausgerechnet in den Stunden vor Schließung des Transferfensters am Montag ändert, gilt als fraglich.

Jenseits dieser Probleme hatte Real auch sonst Grund zur Klage: über den Referee der Partie bei Espanyol. Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Pérez den aktuellen Verbandschef Louzán um eine größere Empathie der Schiedsrichter bat (und Medien berichteten, dass die Referees die Geschenktüte mit dem Real-Trikot, die sie im Bernabéu erhalten, zurückweisen), kam es zu einem Eklat. Das Siegtor für Espanyol erzielte Carlos Romero (85.) – und damit der Spieler, der zuvor zwingend mit Rot hätte vom Platz fliegen müssen. Romero hatte Kylian Mbappé mit offener Sohle oberhalb der Kniekehle erwischt – allerdings nur leicht, zum Glück für Mbappé und Madrid. Denn wie erwähnt: Es hätte alles schlimmer enden können.