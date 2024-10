Clásico in Spanien

Von Javier Cáceres, Madrid

Im Terminal 4 des Flughafens der spanischen Hauptstadt unterhält Real Madrid seit wenigen Wochen einen gastronomischen Betrieb, „The Corner“ heißt er. Am Sonntagmorgen bot sich dort die Möglichkeit, den madridistas aufs Maul zu schauen und den Schaden zu kalibrieren, den der FC Barcelona am Vorabend angerichtet hatte: Ein sichtlich pensionierter Mann kam vorbei, setzte sich mit der Gattin an die Theke und zückte ein paar Gutscheine, die Rabatte versprachen.