Vor dem Estadio Metropolitano der spanischen Hauptstadt gibt es eine Promenade, die einstigen Spielern gewidmet ist. In den Boden eingelassene Tafeln erinnern an Veteranen, die mindestens einhundert Pflichtspiele für Atlético Madrid bestritten haben. Das ist nie frei von Diskussionen gewesen: Es gibt Legenden, die fehlen – und Spieler, die von den Anhängern Atléticos nicht (mehr) goutiert, sondern als Verräter gebrandmarkt werden. Zum Beispiel: der Belgier Thibaut Courtois, 32, von 2011 bis 2014 bei Atlético unter Vertrag.

Vor ein paar Jahren sagte Courtois, er sei mit dem Transfer zu Atléticos Stadtrivalen Real Madrid „auf die richtige Seite der Geschichte“ gewechselt. Seitdem vergeht keine Visite Reals bei „Atléti“, ohne dass Abfall oder Plastikratten auf der Platte Courtois’ abgeladen werden. Auch am Sonntag war das der Fall, vor Beginn des Madrid-Derbys. Was aber nach Anpfiff geschah, ging über das unappetitliche business as usual hinaus: Weil Courtois mit Wurfgeschossen eingedeckt wurde, unterbrach der Referee das Spiel für 20 Minuten. Und das hieß, dass am Ende das Resultat (ein 1:1, das Atléticos Argentinier Ángel Correa in der Nachspielzeit herstellte), am Ende nur Randnotiz war.

Auslöser für die Unterbrechung war die Eskalation der feindseligen Atmosphäre im Stadion nach dem Führungstreffer für Real, Militão erzielte ihn nach gut einer Stunde. Schon vorher war die Atmosphäre, gelinde gesagt, gereizt gewesen, „Courtois, verrecke!“, war im Stadion zu hören. Der Ruf kam aus der Südkurve. Und dort sind die Mitglieder einer bekennend faschistischen Gruppierung namens „Frente Atlético“ beheimatet.

Atlético-Trainer Simeone macht Courtois Vorwürfe, er habe die Fans provoziert

Aus ebendiesem Sektor flogen nach Militãos Treffer allerlei Objekte in Richtung Courtois, unter anderem eine Wasserflasche sowie diverse Feuerzeuge. Der Referee drohte zweimal mit einer Unterbrechung; als das nicht fruchtete, delegierte er die Teams in die Kabine. Einige Spieler Atléticos und Trainer Diego Simeone traten in Verhandlungen mit den Zuschauern ein – darunter einige, die für alle Fälle Sturmhauben übergezogen hatten. Ob man mit solchen Leuten reden sollte, sorgte hernach für Diskussionen. Debattiert wurde aber vor allem darüber, dass Simeone seinem früheren Torwart Vorhaltungen machte.

Zwar sagte Simeone einerseits, dass man „Leute nicht brauche“, die etwas aufs Feld werfen. Andererseits sagte er auch, dass der Zorn nicht aus dem Nichts komme; man müsse „nicht nur denjenigen bestrafen, der ein Feuerzeug wirft, sondern auch den, der provoziert“. Gemünzt war das wohl darauf, dass Courtois nach Reals Tor gen Südtribüne gegrinst und gejubelt hatte. Simeone erinnerte überdies daran, dass Courtois 2013 bei einem Besuch Atléticos in Reals Bernabéu-Stadion von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden war. Doch von all diesen Relativierungen wollte in Spanien niemand etwas hören: Simeone erntete in den Medien einhellige Verurteilungen.

Es wollte sich auch niemand damit aufhalten, dass früher alles schlimmer gewesen ist: Luis Figo wurde einst in Barcelona mit Ferkelköpfen und Whiskey-Flaschen beworfen, Ex-Torwart Santiago Cañizares erinnerte daran, dass er mal mit einem Sitz beworfen wurde, an dem noch die Betonverankerung hing. Am Donnerstag schossen Athletic-Bilbao-Fans in Rom Leuchtraketen auf die Nachbartribünen.

Ein Zeichen der Zivilisierung ist, dass Atlético mit einer Stadionsperre bestraft werden dürfte, obschon niemand körperlich zu Schaden kam. Ob Atlético aber einen Weg wie Real und Barcelona geht und seine faschistischen Fan-Grüppchen ausschließt, darf bezweifelt werden. Als „Frente Atlético“-Mitglieder letztmals vor zehn Jahren für einen Mord verantwortlich gemacht wurden, der sich am Rande eines Atlético-Spiels zutrug, geschah im Grunde: nichts.