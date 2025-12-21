Zum Hauptinhalt springen

La LigaPellegrino Matarazzo heuert in Spanien an

Erst Bundesliga, jetzt Baskenland: Pellegrino Matarazzo, hier noch auf der Hoffenheimer Bank, geht nach San Sebastian. (Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa)

Der frühere Trainer des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim soll das schwächelnde Real Sociedad wieder auf Kurs bringen.

Der frühere Stuttgart- und Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo geht nach Spanien und wird neuer Coach bei Real Sociedad San Sebastián. Der 48-Jährige erhält beim La-Liga-Team aus dem Baskenland einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Er wird am Montag vorgestellt. San Sebastián steckt in der spanischen Liga nach 17 Spielen im Abstiegskampf; von Coach Sergio Francisco trennte sich der Traditionsverein zuletzt.Matarazzo soll die Basken „wieder in die Spur bringen und Schwung geben für die Herausforderungen, die in dieser Saison vor uns liegen“, hieß es in der Vereinsmitteilung.

Der gebürtige US-Amerikaner war mehr als ein Jahr lang ohne Job, seit er im November 2024 von der TSG 1899 Hoffenheim beurlaubt worden war. Die Kraichgauer hatte er etwas mehr als eineinhalb Jahre trainiert. Davor war er von Ende 2019 bis Oktober 2022 Coach beim VfB Stuttgart und verhalf den in die 2. Liga abgestiegenen Schwaben damals zum Wiederaufstieg.

