Die Erfolgsserie des FC Barcelona hält auch nach der schweren Verletzung seines deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen an. Beim 1:0-Sieg gegen den Madrider Vorort-Club FC Getafe schoss der frühere Bundesliga-Star Robert Lewandowski das 6500. Tor Barças in der Geschichte der spanischen Liga. Was die Fans und Verantwortlichen daran besonders freut: Der FC Barcelona erreichte diese Marke noch vor dem spanischen Rekordmeister und Erzrivalen Real Madrid. Der steht nach dem 3:2-Sieg gegen Deportivo Alaves bei 6499 Treffern. Barça schoss seine 6500 Tore in nur 3035 Ligaspielen und kommt damit auf einen Schnitt von 2,14 Toren pro Partie.