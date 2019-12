Der FC Barcelona und Real Madrid haben sich im Spitzenspiel der spanischen Fußball-Liga 0:0 getrennt und liegen nach dem torlosen "Clásico" weiter punktgleich an der Spitze. Die Gäste mit Toni Kroos jubelten schon, nachdem Gareth Bale National-Torhüter Marc-André ter Stegen im Barcelona-Tor überwunden hatte.

Der vermeintliche Treffer in der 72. Minute zählte nach Videobeweis jedoch nicht, weil Passgeber Ferland Mendy hauchdünn im Abseits stand. Die Partie im Camp Nou fand wegen Protesten von Anhängern der katalanischen Separatistenbewegung im Umfeld des Stadions unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt.

Klopp erreicht Finale der Klub-WM

Jürgen Klopp greift mit dem FC Liverpool nach dem ersten Titel der Saison. Der vom deutschen Teammanager trainierte Champions-League-Sieger aus England bezwang den elfmaligen mexikanischen Meister CF Monterrey dank eines Last-Minute-Treffers des Ex-Hoffenheimers Roberto Firmino (90.+1) mit 2:1 (1:1) und zog ohne Glanz ins Finale der Klub-WM in Katar ein. Weniger als 24 Stunden zuvor war eine Verlegenheitself der Reds mit Nachwuchskräften im englischen Ligapokal gescheitert.

Naby Keita (12.) hatte die ohne ihren erkrankten Abwehrchef Virgil van Dijk angetretenen Engländer in Doha früh in Führung gebracht, doch Rogelio Funes (14.) gelang für den Sieger der nord- und zentralamerikanischen Champions League der schnelle Ausgleich. Im Endspiel trifft die Klopp-Elf am Samstag um 18.30 Uhr (DAZN) auf den brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro, der sich bereits am Dienstag mit 3:1 gegen den asiatischen Champions-League-Sieger Al Hilal Riad aus Saudi-Arabien durchgesetzt hatte.

Am Vortag war der erste Titeltraum des Premier-League-Spitzenreiters erwartungsgemäß jäh geplatzt. Der englische Verband hatte das Ligapokalspiel bei Aston Villa für Dienstag und damit nicht einmal 24 Stunden vor dem Halbfinale der Klub-WM in Doha angesetzt. Klopp hatte daraufhin entschieden, seine Stars mit nach Katar zu nehmen und zum Viertelfinale des League-Cup die U23 zu entsenden. Während die A-Elf machtlos 7000 km entfernt im Hotel saß, schieden die Youngster erwartungsgemäß durch ein 0:5 (0:4) aus.

Buffon spielt zum 647. Mal in der Serie A

Italiens Fußball-Serienmeister Juventus Turin hat zu Beginn des 17. Spieltages der Serie A im Kampf um die Tabellenführung vorgelegt. Das Team von Trainer Maurizio Sarri kam am Mittwochabend zu einem 2:1 (2:1)-Sieg bei Sampdoria Genua und liegt nun mit drei Punkten vor Inter Mailand an der Spitze. Paulo Dybala brachte die Gäste aus Turin im Stadio Luigi Ferraris von Genua nach 19 Minuten in Führung. Gianluca Caprari, der in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Feld geschickt wurde, gelang nach 35 Minuten der Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel entschied Cristiano Ronaldo mit seinem zehnten Ligatreffer die Partie.

Gianluigi Buffon, der erneut für den weiterhin angeschlagenen Wojciech Szczesny das Tor der Turiner hütete, zog in seinem 647. Spiel der Serie A mit dem bisher alleinigen Rekordmann Paolo Maldini gleich. Im nächsten Ligaspiel am 6. Januar gegen Cagliari Calcio könnte er an seinem früheren Nationalmannschaftskameraden vorbeiziehen. In Genua überholte der 41 Jahre alte Weltmeister von 2006 mit seinem 479. Einsatz für Juventus Alessandro del Piero und hält nun den alleinigen Vereinsrekord.

Die Partie in der italienischen Hafenstadt wurde vorgezogen, da der italienische Rekordmeister am Sonntag das Supercupspiel gegen den Pokalsieger Lazio Rom im King Saud University Stadium in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad (16.45 Uhr MEZ) bestreitet.