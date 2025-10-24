Vor ein paar Tagen bekannte Hansi Flick, dass er eine Verwandlung durchlaufen habe. Und obwohl man einen Unterton heraushören konnte, der klang, als wolle er sein Auditorium um Verständnis bitten, schien ihm die Metamorphose nicht peinlich zu sein. „Dieser Klub hat mich vielleicht komplett verändert“, sagte der frühere Bundestrainer und heutige Chefcoach des FC Barcelona.

Anlass für Flicks Selbstbespiegelung war eine rote Karte, die er am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen den FC Girona (2:1) gesehen hatte. Den Clásico bei Tabellenführer Real Madrid kann Flick deshalb, weil automatisch gesperrt, am Sonntag (16.15 Uhr, Dazn) nur aus einer verglasten Box im Estadio Santiago Bernabéu verfolgen. Es sei denn, Spaniens oberstes Sportgericht setzt nach zwei gescheiterten Einsprüchen Barças die Sperre doch noch aus. Sonst wird Flicks Assistent Marcus Sorg an der Seitenlinie stehen.

Flick, 60, war des Feldes verwiesen worden, weil er in der Schlussphase der Partie gegen Girona beim Referee protestiert hatte – und weitermeckerte, nachdem ihm der Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt hatte. Was keinen Eingang in den Spielberichtsbogen fand: dass Flick das Siegtor in der Schlussminute von Ronald Araújo mit einer als obszön empfundenen Geste gefeiert hatte, in Katalonien wird sie nach einem Wurstprodukt botifarra genannt. Flick schlug sich mit der rechten Hand auf den linken Oberarm und lies Elle und Speiche nach oben schnellen.

„Barça und Barcelona begeistern mich. Ich möchte alles geben“, sagt Flick

Es wäre ihm unangenehm, wenn ihn sein Enkel so sehen sollte, sagte Flick dazu einerseits. Andererseits: Er sei nun mal ein anderer Mensch geworden. „Ich habe nicht mehr die gleichen Emotionen wie früher. Ich habe jetzt andere Emotionen“, erklärte Flick: „Barça und Barcelona begeistern mich. Ich möchte alles geben.“ Und es gab jenseits der sparsamen Kritik an den jüngsten Auftritten des Teams zwei Episoden, die zeigten, dass das berühmt-berüchtigte Barça-Umfeld Flicks neue Emotionalität goutiert.

Erstens machte Schlagzeilen, dass ein katalanischer Agrarbetrieb namens El Soler de n’Hug Ende der vergangenen Saison, als Barça unter Flick Meister wurde, ein ehrbezeugendes Produkt auf den Markt geworfen hatte. Die „Hansifarra“, laut Hersteller eine Kreuzung der botifarra mit Frankfurter Würstchen. Eine „Hanswurst“, sozusagen. Flick konnte es sich – zweitens – sogar erlauben, zwecks Illustration seiner Verwandlung in ein Wesen mit ausufernden Gefühlen an das größte fußballerische Desaster der Barcelona-Geschichte zu erinnern, ohne dass ihm das jemand krumm nahm: „Als ich Bayern trainierte und wir gegen Barça 8:2 gewonnen haben (im Champions-League-Viertelfinale 2020, Anm. d. Red.), sagte mir jemand, ich habe auf den Fotos aller Tore immer gleich ausgesehen.“ Er habe nicht einmal gelächelt.

Statt Flick steht nun Marcus Sorg an der Seitenlinie

Dass Flick gegen Girona aus sich herausging, rückt am Sonntag nicht nur Marcus Sorg ins Blickfeld, sondern mittelbar auch weitere Mitglieder des Trainerstabs, die ebenfalls im Schatten Flicks wirken: Heiko Westermann, einst Innenverteidiger beim FC Schalke 04, beim HSV, Betis Sevilla, Ajax Amsterdam und Austria Wien, sowie Thiago Alcántara, 2020 als Spieler unter Flick Sextuple-Sieger mit den Bayern. Beide werden am Sonntag eine mutmaßlich prominentere Rolle einnehmen. In einigen Medien wurde sogar spekuliert, dass der bislang nur im Trainingsbetrieb sichtbare Thiago an der Seitenlinie stehen könnte. Der Klub kündigte allerdings an, dass Flick von Sorg vertreten wird – vorbehaltlich des Entscheids über den Einspruch gegen die Flick-Sperre.

Thiago, der auch einen Trainerschein besitzt, komplettiert einen Stab, der in Barcelona viel Anerkennung erhält. „Schon zu Zeiten, als sie gerade neu waren, gingen sie auf jeden Mitarbeiter zu. Sogar zum Portier. Selbst wer kein Englisch sprach, fühlte sich als Teil der Gruppe – und wichtig“, sagt ein leitender Angestellter, der um Anonymität bat. Sorg ist ein langjähriger Mitarbeiter Flicks; Westermann kam als früherer DFB-Nachwuchstrainer dazu, weil er seit seiner Zeit in Sevilla Spanisch spricht. Durch Thiago, heißt es, sei eine neue Kommunikationslinie dazugekommen. Thiago kennt als ehemaliger Barça-Spieler den Klub aus dem Effeff und kümmert sich auf dem Trainingsplatz im Bedarfsfall darum, letzte Verständigungsprobleme auszuräumen. Nicht jeder Barça-Spieler ist im Englischen hinreichend firm.

Ein Schritt naxch vorn: Für den Clásico gegen Real Madrid muss Marcus Sorg aus dem Hintergrund in die erste Reihe treten. (Foto: Josep Lago/AFP)

Sorg, der es als Spieler immerhin zum Zweitligaprofi schaffte, war Trainer bei den Stuttgarter Kickers, beim Heidenheimer Sportbund und beim SSV Ulm, ab 2008 arbeitete er sich beim SC Freiburg zum (allerdings glücklosen) Bundesligacheftrainer hoch. Als Schattenmann lief es für ihn besser: Er betreute die B-Junioren des FC Bayern, ehe er zum Deutschen Fußballbund wechselte. 2014 wurde er U19-Europameister und im März 2016 Co-Trainer der A-Nationalelf. Er blieb dort, bis Flick im September 2023 geschasst wurde. Danach folgte er dem Ruf Flicks nach Barcelona.

Jetzt steht der gelernte Diplom-Ingenieur für Bauphysik, der Anfang der Zehnerjahre mal sagte, er benötige keinen Promi-Status, an vorderster Front – in einem Spiel, das laut La Liga in 190 Ländern live verfolgt werden wird. Und in dem er sich (ohne die verletzten Ex-Bundesligaprofis Robert Lewandowski und Dani Olmo) ein Coaching-Duell mit Leverkusens früherem Meistercoach Xabi Alonso liefern muss, dem Trainer von Real Madrid. Im Vorjahr geriet Sorg beim 4:0-Sieg Barcelonas in Madrid mit Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti aneinander, Flick glättete die Wogen. Kurz danach musste Sorg seinen Chef wegen einer anderen Sperre vertreten, in zwei Spielen, die nicht gerade wie gute Vorzeichen wirken: Es setzte Niederlagen gegen Leganés (0:1) und Atlético Madrid (1:2). Sollte Barça diesmal gewinnen, zöge der Meister an Real Madrid vorbei.