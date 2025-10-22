Es kommt nicht oft vor, dass Bummelstreiks in einen Erfolg münden; allein deshalb hat das, was nun durch den spanischen Ligaverband bestätigt wurde, Nachrichtenwert. Nachdem sämtliche spanischen Mannschaften bei den Spielen des Vorwochenendes für die Dauer von zehn Sekunden nicht gegen den Ball traten – sprich: streikten –, sagte „La Liga“ das skurril anmutende Vorhaben ab, die Ligapartie zwischen Villarreal und dem FC Barcelona am 20. Dezember in Miami, USA, auszutragen. Frei nach dem Motto: Alle Räder stehen still, wenn mein starker Fuß es will.