Es kommt nicht oft vor, dass Bummelstreiks in einen Erfolg münden; allein deshalb hat das, was nun durch den spanischen Ligaverband bestätigt wurde, Nachrichtenwert. Nachdem sämtliche spanischen Mannschaften bei den Spielen des Vorwochenendes für die Dauer von zehn Sekunden nicht gegen den Ball traten – sprich: streikten –, sagte „La Liga“ das skurril anmutende Vorhaben ab, die Ligapartie zwischen Villarreal und dem FC Barcelona am 20. Dezember in Miami, USA, auszutragen. Frei nach dem Motto: Alle Räder stehen still, wenn mein starker Fuß es will.
MeinungAbsage des La-Liga-Spiels in Miami:Der Spielerstreik war nur der letzte Tropfen
Kommentar von Javier Cáceres, Berlin
Die spanische Spielergewerkschaft positionierte sich eindeutig gegen die Austragung des Ligaspiels zwischen Barcelona und Villarreal in Miami. Doch entscheidender für die Absage waren andere Faktoren.
