Abseitsdebatte bei San Sebastián vs Barça

Von Javier Cáceres

Zu den Weisheiten, die in den vergangenen Jahren den Status einer Binse erworben haben, zählt die Gewissheit, dass am Ende „Details“ spielentscheidend sein können. Einen Beleg für diese These bot der Sonntagabend. Denn der Verlauf der spanischen Ligapartie zwischen Real Sociedad San Sebastián und dem FC Barcelona (1:0) wurde durch einen detailverliebten Blick einer Maschine namens „Halbautomatisches Abseitssystem“ (gemäß der englischen Anfangsbuchstaben des Wortkompositums auch SAOT genannt) entscheidend beeinflusst.