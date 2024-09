Champions-League-Rekordsieger Real Madrid muss zunächst ohne Kylian Mbappé auskommen. Der französische Ausnahmekönner erlitt nach Angaben der Königlichen im Ligaspiel am Dienstagabend gegen Deportivo Alaves (3:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Zur Ausfallzeit machten die Madrilenen zunächst keine Angaben; spanische Medien gehen von einer Pause von rund drei Wochen aus. Damit stünde zumindest ein kleines Fragezeichen hinter Mbappés Einsatz in der Königsklasse in der Partie gegen Borussia Dortmund am 22. Oktober. Vier Tage später wartet auf Real das Spitzenduell in der Liga gegen den FC Barcelona. Gewiss fehlen wird der 25-Jährige im Derby gegen Atlético Madrid am kommenden Sonntag.