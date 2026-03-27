Zumindest am Donnerstag, da bestand kein Zweifel, waren die Bilder von größtmöglicher Akkuratesse, Verwechslungen unmöglich. Kylian Mbappé, 27-jähriger Kapitän der französischen Nationalmannschaft, erzielte beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Brasilien den Führungstreffer mit: rechts. Er veredelte dabei einen skalpellscharfen Pass, den der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé geschlagen hatte. Gleichzeitig krönte er einen eigenen, chirurgisch genauen Lauf in die Tiefe mit einem Außenrist-Chipball, den man mit derart grandioser Selbstsicherheit wohl nur hinbekommt, wenn man vollends gesund ist. Der Ball jedenfalls flog in einem hohen Bogen über Torwart Éderson hinweg ins brasilianische Tor (32.).
Ärzte-Befund bei Mbappés VerletzungDiagnosen mit experimentellen Zügen
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Linkes Knie? Rechtes Knie? Ja, was denn nun? Die Ärzte-Posse um Kylian Mbappé bei Real Madrid beschäftigt auch die Franzosen – beim 2:1 im WM-Test gegen Brasilien geht es zudem um Neymar.
Von Javier Cáceres
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