Man wüsste jetzt schon gerne, wie das passieren konnte. Hat Kylian Mbappé während der medizinischen Untersuchung Autogramme geschrieben? Am Handy gedaddelt? Seine Depot-App gecheckt? Oder wieso ist ihm nicht aufgefallen, dass die Ärzte, die er wegen Knieschmerzen konsultiert hatte, offenbar das falsche Knie untersuchten, nichts fanden – und ihn zurück auf den Fußballplatz schickten?
Panne bei Real MadridDas falsche Knie untersucht? Da hat Kylian Mbappé noch Glück gehabt!
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Die Ärzte hätten ihm ja auch aus Versehen eine Niere rausnehmen können. Irren ist schließlich menschlich.
Glosse von Claudio Catuogno
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