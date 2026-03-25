Man wüsste jetzt schon gerne, wie das passieren konnte. Hat Kylian Mbappé während der medizinischen Untersuchung Autogramme geschrieben? Am Handy gedaddelt? Seine Depot-App gecheckt? Oder wieso ist ihm nicht aufgefallen, dass die Ärzte, die er wegen Knieschmerzen konsultiert hatte, offenbar das falsche Knie untersuchten, nichts fanden – und ihn zurück auf den Fußballplatz schickten?