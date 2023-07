In die Wechsel-Saga um den französischen Fußballprofi Kylian Mbappé, 24, hat sich offenbar der nächste hochkarätige Interessent eingeschaltet. Wie mehrere britische Medien berichteten, soll der FC Liverpool um den deutschen Teammanager Jürgen Klopp an einer Leihe des Stürmers interessiert sein und bereits mit dessen Verein Paris St. Germain Gespräche aufgenommen haben. Demnach würde Mbappé für ein Jahr zum Premier-League-Klub wechseln, ehe er PSG im Sommer 2024 ablösefrei verlassen könnte. Als wahrscheinliches Ziel gilt dann nach wie vor der spanische Rekordmeister Real Madrid. Über die Höhe der möglichen Leihgebühr wurde zunächst nichts bekannt. Klopp äußerte sich nach dem 4:0 (3:0)-Testspielsieg der Reds gegen Leicester City am Sonntag nicht zu dem Thema. Schon 2018, vor seinem Wechsel von der AS Monaco nach Paris, hatte Mbappé Gespräche mit dem LFC geführt. Liverpool ist zudem der Lieblingsverein seiner Mutter und Agentin Fayza Lamari, die beiden hegen überdies Sympathien für Klopp. Der Wechsel nach England könnte auch für Paris von Vorteil sein. Der Klub will seinen Superstar unter keinen Umständen ablösefrei abgeben. Das Leihgeschäft würde dem französischen Meister nochmal Geld bringen, bevor Mbappé im nächsten Jahr endgültig Abschied nimmt. Zuletzt hatte der Weltmeister von 2018 ein Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt. Der Klub Al-Hilal hatte Mbappé angeblich 700 Millionen Euro für eine Saison als Salär geboten. PSG sollte die Ablöse-Rekordsumme von 300 Millionen Euro zuvor bereits akzeptiert haben.