Zumindest am Donnerstag, da bestand kein Zweifel, waren die Bilder von größtmöglicher Akkuratesse, Verwechslungen unmöglich. Kylian Mbappé, 27-jähriger Kapitän der französischen Nationalmannschaft, erzielte beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Brasilien den Führungstreffer mit: rechts. Und veredelte dabei einen skalpellscharfen Pass, den der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé geschlagen hatte. Gleichzeitig krönte er einen eigenen, chirurgisch genauen Lauf in die Tiefe mit einem Außenrist-Chipball, den man mit derart grandioser Selbstsicherheit wohl nur hinbekommt, wenn man vollends gesund ist. Der Ball jedenfalls flog in einem hohen Bogen über Torwart Éderson hinweg ins brasilianische Tor (32.).