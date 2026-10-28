Wie groß die Affäre und der entstandene Schaden sind, lässt sich schon an der Zahl und Art der Entschuldigungen nachvollziehen. Ligapräsident Javier Tebas leistete im Namen des spanischen Fußballs Abbitte. Real Madrid beeilte sich, seinen „tiefen Respekt vor China , seiner Geschichte, seiner Kultur und seinen Menschen“ auszudrücken. Und Kylian Mbappé selbst bat das chinesische Volk und seine Fans via X um Verzeihung für seine „unüberlegten“ Worte.

Sorry, sorry, sorry, weil sich der französische Angreifer in Diensten von Real Madrid über Mao Zedong lustig gemacht hat, und bei Mao hört in China der Spaß auf. Die Folge: Proteste aus dem Außenministerium, angekündigte TV-Boykotte gegen spanische Ligaspiele, Sponsoren, die sich abwenden. Und bei Themen, die das Geld betreffen, hört wiederum im Fußball der Spaß auf.

Französischer Fußballer : Mbappé verliert chinesische Sponsoren wegen Mao-Witz Ein Scherz über ein Internet-Meme bringt Kylian Mbappé in China mächtig Ärger ein. Mehrere Sponsoren wenden sich von ihm ab, sogar das Außenministerium protestiert. Was hat der französische Fußballstar bloß gesagt? SZ Plus Von Gregor Scheu ...

All das lässt sich nicht verstehen ohne ein Meme, das im Internet große Popularität erlangt hat. Memes sind Kombinationen aus Bildern, Videos oder GIFs mit kurzen Textelementen, die schnell konsumiert und verstanden werden können, und die Geschichte dieses Memes beginnt im Jahr 2024. Damals geht Mbappé gegen den Marseiller Imbissbetreiber und Influencer Mohamed Henni vor. Dieser hat ein Kebab-Gericht nach dem damaligen PSG-Spieler benannt – er wollte das als Anspielung auf Mbappés Kopfform verstanden wissen. Mbappé klagt, Henni kontert öffentlich: Mbappé habe seinen Namen „in eine Diktatur verwandelt“ und greife vor Gericht entschlossener an als auf dem Platz.

Das sollte eine Anspielung auf den bisweilen fehlenden Pressingwillen des französischen Angreifers sein, womit dieser unter anderem seinen damaligen Trainer Luis Enrique schon zur Verzweiflung brachte. Was Social Media aber mehr interessierte, war die Verknüpfung des Namens Mbappé mit dem Begriff Diktatur. So wurde im Herbst 2024 auf der Platform Reddit die erste Montage hochgeladen, die Mbappé als Mao Zedong zeigt. Und dieses eine Bild löste eine Kettenreaktion aus.

In den sozialen Netzwerken ist Mbappé in Militärkleidung zu sehen, auf Tausenden meist KI-generierten Bildern

In den sozialen Netzwerken wollen Nutzer seither in jeder noch so kleinen Aktion des Franzosen eine „diktatorische Ader“ erkennen. So entstanden auf Reddit, Twitter, Instagram und Tiktok Tausende Bilder und Videos von unscheinbaren Szenen, gefolgt von meist KI-generierten Bildern in Militärkleidung diverser Diktatoren. Da ist dann zu sehen, wie sich Mbappé beim spanischen Supercup 2025 weigerte, für die Spieler des FC Barcelona Spalier zu stehen, und seine Mitspieler dirigierte, es ihm gleichzutun. Oder eine Szene, wie er einen Kollegen anweist, die Kapitänsbinde von N’Golo Kanté zu holen und schließlich ihm zu geben. Jede solcher Aktionen diente als Beleg für die angebliche Mbappé-Diktatur.

Seit April 2026 sind solche Videos überwiegend mit dem immer gleichen Song unterlegt, der „Kylian Dictador Anthem“ – zu Deutsch „Kylian Diktator Hymne“. Das ist ein KI-generierter spanischer Elektro-Phonk-Song. Ebenfalls im April 2026 äußerte sich Mbappé erstmals öffentlich zu einem dieser Diktatoren-Memes. Unter einem Instagram-Post des Transferbloggers Fabrizio Romano, das einen Fan im Stadion zeigt, der ein solches Diktatoren-Meme in die Luft hält, kommentierte der Stürmer: „Don’t do that again“. Doch wie das seit dem berühmten Beispiel der Schauspielerin Barbra Streisand („Streisand-Effekt“) bekanntlich so ist: Ein Versuch der Zensur, sofern er in dem Fall überhaupt ernst gemeint war, lenkt erst recht die Aufmerksamkeit auf ein Thema, und so gibt es seither nur noch mehr Bilder und Videos Mbappés in Uniformen.

Kylian Mbappé, hier bei der Verleihung des Ballon d’Or, bat das chinesische Volk um Verzeihung. Foto: Franck Fife/AFP

Angeheizt werden die Ersteller solcher Inhalte auch durch Aussagen von Mbappés Teamkollegen. Sein Nationalmannschaftskollege Ousmane Dembélé nannte ihn öffentlich „Mobutu“, nach Sese Seko Mobutu, dem langjährigen Diktator des Kongo; Mobutu war bereits 2023 der Spitzname der PSG-Fans für ihren damaligen Offensivstar Mbappé, bevor diese Memes überhaupt existierten. Später wies Reals Torwart Thibaut Courtois darauf hin, dass der Diktator-Song in Madrid regelmäßig in der Kabine laufe.

Weitere öffentliche Reaktionen von Mbappé selbst gab es bisher wenige. In einer Fernsehsendung wurde ihm der Song vorgespielt, worauf er mit Gelächter reagierte. In einer bereits im April aufgezeichneten Folge der Online-Talkshow „The Bridge“, die unter anderem von seinem Madrider Teamkollegen Aurélien Tchouaméni moderiert wird, äußerte er sich schließlich zu diesem Thema. Auf die Frage nach dem besten Meme über sich selbst antwortete Mbappé, es sei das, bei dem sein Gesicht auf das Gesicht eines „chinesischen Diktators“ montiert worden sei. Er erzählte lachend, dass er dieses Bild häufig in privaten Chats mit Freunden beim Playstation-Spielen verwende. Im ursprünglichen Video des Talks war das Statement nicht zu sehen, die Produktionsfirma veröffentlichte diesen Zusatzausschnitt erst am 26. Oktober als Social-Media-Clip, am Tag, an dem in London der Ballon d’Or vergeben wurde, bei dem Mbappé Zweiter hinter Harry Kane wurde.

Diese Aussage war es, die sich jetzt zur Staatsaffäre auswächst. Mit dem „chinesischen Diktator“ meinte Mbappé eindeutig Mao Zedong, den 1976 verstorbenen Staatsgründer der Volksrepublik. Für China ist das ein Affront. Das chinesische Außenministerium formuliert es so: „Worte und Taten, die die Gefühle des chinesischen Volkes verletzen, stoßen natürlich auf einhellige Ablehnung in allen Teilen der chinesischen Gesellschaft.“

Satirische oder kritische Auseinandersetzungen mit Mao werden in der Volksrepublik in der Regel zensiert

Mao genießt, staatlich verordnet, hohes Ansehen in China. Jede satirische oder kritische Auseinandersetzung mit ihm wird in der Volksrepublik online in der Regel scharf zensiert – so auch in diesem Fall. Und obendrein hatte der Spott konkrete Folgen für Mbappé, Real und den spanischen Fußball.

Der Boykott Chinas weitet sich aber noch weiter aus. Die Videospielsimulationen „FC Online“ und „eFootball“ – ehemals Pro Evolution Soccer – strichen den WM-Rekordtorschützen aus ihren Medienkanälen und kündigten an, ihn auch bei künftigen Updates und Werbeaktionen im Land nicht mehr zu berücksichtigen. Und Berichten zufolge stellte der chinesische Staatssender CCTV vom Abend des 26. Oktober an jegliche Übertragungen der spanischen La Liga sowie Werbeinhalte mit Bezug zum Stürmer ein.

So beendeten unter anderem der chinesische Sportgetränke-Hersteller Dongpeng und der Molkereikonzern Mengniu ihre Zusammenarbeit mit Mbappé mit sofortiger Wirkung. In einer Mitteilung erklärte Dongpeng, man habe eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jedem Verhalten, das nationale Gefühle beleidige. Konkreter ging das Unternehmen nicht darauf ein, wie genau diese Gefühle beleidigt worden seien, es verwies nur auf ein Interview, das das nun ehemalige Werbegesicht des Unternehmens gegeben habe. Bislang prangte Mbappés Konterfei auf vielen Getränkeflaschen des chinesischen Unternehmens.

Ob all die Entschuldigungen ausreichen, um die Sache wieder zu beruhigen, bleibt abzuwarten. Aber neue Memes dazu werden bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.