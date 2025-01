In Neapel in der Tonne, in Paris der Mbappé-Ersatz

Von Felix Haselsteiner und Oliver Meiler

Es wäre nicht Neapel, würde die Heldenverehrung nicht genauso dramatisch enden, wie sie einst begonnen hatte. Nicht nur in Fanforen im Internet bekam man die Wut mit, sogar in einem Mülleimer konnte man Khvicha Kvaratskhelia jetzt entdecken, zumindest einen Pappaufsteller, der ihm nachempfunden war. Die Symbolik dieses Bildes war Aussage genug: Der Spieler, den sie in der Stadt so sehr glorifiziert hatten, dass sie ihm einen Spitznamen in Erinnerung an Diego Armando Maradona verliehen, hat einen der emotionalsten Standorte des europäischen Fußballs nun gegen sich aufgebracht. Trainer Antonio Conte bestätigte am Wochenende Kvaratskhelias Wunsch zu gehen: „Kvara hat den Verein darum gebeten, wechseln zu dürfen. Ich habe mit dem Spieler gesprochen, und er hat seine Entscheidung bestätigt.“ Die Zeit von „Kvaradona“, sie geht zu Ende – auch wenn sein Abschied noch nicht einmal offiziell verkündet worden ist.