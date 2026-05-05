Übernamen sind ja nicht immer ein Segen, gerade hochtrabende. An schlechten Tagen kleben sie den Trägern wie gestohlene Adelstitel an den kurzen Hosen, wie ein Fluch.
Khvicha Kvaratskhelia gegen BayernDer Außerirdische am linken Flügel
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Von wegen „Kvaradona“: Khvicha Kvaratskhelia macht sich beim Münchner Halbfinalgegner Paris Saint-Germain gerade selbst einen Namen – mit gekratztem R und wildem Willen.
Von Oliver Meiler, Paris
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