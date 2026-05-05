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Khvicha Kvaratskhelia gegen BayernDer Außerirdische am linken Flügel

Lesezeit: 5 Min.

Eine dieser Nächte: In der Champions League läuft Khvicha Kvaratskhelia meist zu besonderer Form auf – was im Hinspiel auch der FC Bayern erfuhr.
Eine dieser Nächte: In der Champions League läuft Khvicha Kvaratskhelia meist zu besonderer Form auf – was im Hinspiel auch der FC Bayern erfuhr. Antonio Borga/HMB-Media/Imago

Von wegen „Kvaradona“: Khvicha Kvaratskhelia macht sich beim Münchner Halbfinalgegner Paris Saint-Germain gerade selbst einen Namen – mit gekratztem R und wildem Willen.

Von Oliver Meiler, Paris

Übernamen sind ja nicht immer ein Segen, gerade hochtrabende. An schlechten Tagen kleben sie den Trägern wie gestohlene Adelstitel an den kurzen Hosen, wie ein Fluch.

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