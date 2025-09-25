Schwimmer Marius Kusch hat seine Zusage für die „Enhanced Games“ gegeben, bei denen Doping ausdrücklich begrüßt wird. Sein Motiv: die Antrittsprämien. Die Reaktionen sind scharf.

Von Sebastian Winter

Marius Kusch, so wirkt es, hat seine eigene Website seit Jahren nicht mehr gepflegt. Unter der Rubrik „Next“ sind jedenfalls keine Termine aufgelistet, die jüngsten Beiträge datieren von Oktober 2022. Der Kurz-Steckbrief gilt aber immer noch: Geburtsort – Datteln. Beruf – Schwimmer. Vorbilder – Michael Phelps. Lebensmotto – No risk, no fun. Auf der rechten Seite weisen QR-Codes in jene Welt, die dem 32-jährigen Kusch inzwischen weitaus mehr Aufmerksamkeit bringt als seine Homepage: Instagram, Facebook, Youtube.