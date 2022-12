Schwimmer Marius Kusch hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne eine Medaille klar verpasst. Der 29-Jährige kam im Finale am Mittwoch über 50 Meter Schmetterling in 22,17 Sekunden auf Rang sieben. Über die doppelte Distanz war der Essener, der in den USA lebt und trainiert, 2019 Europameister auf der Kurzbahn geworden. Den Sieg sicherte sich der 42 Jahre alte Nicholas Santos aus Brasilien (21,78) vor dem Schweizer Noe Ponti (21,96) und Szebasztian Szabo aus Ungarn (21,98). Anna Elendt und Lucas Matzerath erreichten jeweils das Finale über 100 Meter Brust. Die Finals finden am Donnerstag statt. Zuvor war die Mixed-Staffel mit Elendt, Ole Braunschweig, Angelina Köhler und Marius Kusch über die 4x50 Meter Lagen im Finale aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert worden. Den Sieg sicherten sich die USA in Weltrekordzeit (1:35,15 Minuten). Der Deutsche Schwimm-Verband ist in Melbourne mit acht Athleten vertreten, aber ohne Florian Wellbrock, Isabel Gose und Lukas Märtens.