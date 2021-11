Für den früheren Schwimm-Weltmeister Marco Koch setzt sich die Serie sportlicher Enttäuschungen fort. Nach dem Vorlauf-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio schwamm Koch, 31, auch bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan der Konkurrenz deutlich hinterher. In 2:06,84 Minuten blieb der Langbahn-Weltmeister von 2015 auf seiner Paradestrecke 200 Meter Brust sechs Sekunden über seiner Bestzeit. Auf Platz 13 des Vorlaufs erreichte er dennoch das Halbfinale. In die zweite Runde kamen auch Lukas Märtens über 200 Meter Freistil, Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling und Zoe Vogelmann über 200 Meter Lagen.