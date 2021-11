Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan nach einer Leistungssteigerung den Endlauf über 200 Meter Brust erreicht. Nach Rang 13 im Vorlauf verbesserte sich der 31-Jährige im Halbfinale am Freitag um zwei Sekunden auf 2:04,82 Minuten und schlug als Siebter an. Dennoch blieb Koch, 2016 Doppel-Weltmeister auf der Kurzbahn, vier Sekunden über seiner eigenen Bestzeit. Bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio war er trotz Medaillenambitionen bereits im Vorlauf ausgeschieden. Seinen größten Erfolg hatte Koch 2015 mit WM-Gold im 50-m-Becken gefeiert.