Von Jonas Beckenkamp

Die Erinnerungen mögen vergilbt sein, aber wer die Verbindung zwischen Stefan Kuntz und der Türkei sucht, findet sie noch. Auf der Homepage des Besiktas Jimnastik Kulübü zum Beispiel - dort hat sein Ex-Verein ihm einen Alumni-Text gewidmet. Inhalt: seine Stationen in Neunkirchen, Bochum, Uerdingen und Kaiserslautern. Und natürlich fehlt nicht der Hinweis, dass dieser findige Stürmer einmal neun Tore in einer Saison für Besiktas erzielte.

1995/1996 war das, danach wechselte er als Europameister nach Bielefeld. Lange her alles, aber die Aktualität beschert Kuntz, 58, nun eine Rückkehr an den Bosporus. Dass der amtierende Trainer der deutschen U21 mit dem türkischen Verband TFF über eine Anstellung als Nationalcoach verhandelt, hatte er bereits Ende vergangene Woche bestätigt. Jetzt wird aus diesen Gesprächen Handfestes: Kuntz befindet sich nach Medien-Informationen vor Ort, seine offizielle Präsentation naht. Er wolle "zu dem Thema erst wieder etwas sagen, wenn es etwas zu vermelden gibt", teilte Kuntz dem sid mit.

"Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Aber ich gehe davon aus, dass wir Herrn Kuntz in den nächsten Tagen vorstellen können", sagte der dpa Hamit Altintop, langjähriger Bundesliga-Profi - unter anderem beim FC Bayern - und jetzt Nationalteam-Manager der Türken. Mit Altintop konnte sich Kuntz praktischerweise auf Deutsch verständigen, der 38-Jährige wurde in Gelsenkirchen geboren.

Bei den Türken steht Kuntz als Nachfolger des zuletzt gescheiterten Altmeisters Senol Günes vor kniffligen Aufgaben. Gerade erst erlebte die Nationalelf mehrere Demütigungen in Serie: Bei der EM schied man als eines der schlechtesten Teams in der Vorrunde aus, hinzu kam ein 1:6 in der WM-Quali in den Niederlanden. Vorletzte Woche trennte sich der TFF von Günes mit dem Hinweis, alles sei "einvernehmlich" verlaufen.

Auch wenn die spekulierfreudige türkische Presse zuvor noch Namen wie Jürgen Klinsmann oder den Ukrainer Andrej Schewtschenko als Kandidaten jongliert hatte, wird Kuntz nun der Neue. Er sei von Beginn an die präferierte Lösung für den Job gewesen, erklärte Altintop: "Die Gespräche, auch mit dem DFB, waren alle einwandfrei und sehr, sehr fair."

So ist auch der Deutsche Fußball-Bund in der Sache involviert: Er muss Kuntz schließlich aus dessen bis 2023 laufendem Vertrag freistellen. Kuntz selbst hatte am Freitag mitgeteilt, er gehe davon aus, "dass bald eine Nachricht kommen wird". Wer künftig den deutschen Nachwuchs zu solchen Erfolgen wie Kuntz (zweimal U21-Europameister) führen soll, darüber grübelt man nun im DFB.

"Wir sind auf diese Situation vorbereitet, haben einen Plan B", sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der deutschen U-Teams, den Zeitungen der Mediengruppe VRM am Wochenende. Dem Vernehmen nach ist eine interne Variante denkbar, dafür kämen U20-Coach Christian Wörns oder U19-Trainer Hannes Wolf in Frage. Und Kuntz kann sich schon mal auf seinen ersten Auftritt einstellen: WM-Qualifikation, 8. Oktober gegen Norwegen in Istanbul.