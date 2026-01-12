Das Statement, das kurz nach Neujahr vom Hamburger SV erging, war auffallend kühl formuliert. Stefan Kuntz, hieß es darin, sei ab sofort „nicht mehr Vorstand des HSV“. Wegen „familiärer Gründe“ soll er um eine „sofortige Beendigung seiner Tätigkeit“ gebeten haben. Und der Kontrollausschuss, der siebenköpfige Aufsichtsrat, sei diesem Wunsch daraufhin nachgekommen.
HSV und Stefan KuntzVerwerfungen im Stundentakt
Lesezeit: 3 Min.
Nach einem Bericht über Vorwürfe sexueller Belästigung widerspricht Stefan Kuntz und spricht von „Vorverurteilung“. Der HSV-Aufsichtsrat dagegen hält diese für glaubhaft – und benennt sie als wahren Grund für die Trennung.
Von Thomas Hürner, Hamburg
