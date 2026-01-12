Das Statement, das kurz nach Neujahr vom Hamburger SV erging, war auffallend kühl formuliert. Stefan Kuntz, hieß es darin, sei ab sofort „nicht mehr Vorstand des HSV“. Wegen „familiärer Gründe“ soll er um eine „sofortige Beendigung seiner Tätigkeit“ gebeten haben. Und der Kontrollausschuss, der siebenköpfige Aufsichtsrat, sei diesem Wunsch daraufhin nachgekommen.