Der ungarische Sport trauert um Kunstturn-Olympiasieger Szilveszter Csollany. Der Goldmedaillengewinner der Sommerspiele 2000 in Sydney an den Ringen starb nach offiziellen Angaben im Alter von 51 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Csollany, der 1996 in Atlanta auch Olympia-Silber und zwei Jahre später den EM-Titel gewann, arbeitete nach seiner aktiven Karriere als Trainer. Csollany hatte sich im Verlauf der Corona-Pandemie in sozialen Netzwerken mehrmals als Impfgegner zu erkennen gegeben. Erst als zur Fortführung seiner Trainer-Tätigkeit eine Impfung Voraussetzung wurde, lenkte er jüngsten Medienberichten zufolge ein. Bis zu seiner Infektion mit dem Coronavirus im vergangenen Monat hatte Csollanys Organismus jedoch nicht ausreichend Antikörper gebildet. Im Krankenhaus kämpften die Ärzte zuletzt mit einem Beatmungsgerät vergeblich um sein Leben.