Eigentlich wollte Anna Stolz Rechtsanwältin werden, ein Vorsatz, den sie zunächst erfolgreich verfolgte: Abitur 2002 am Siebold-Gymnasium Würzburg, Studium der Rechtswissenschaft in Würzburg, Barcelona und Münster. Im Anschluss war sie als Juristin beim Verwaltungsgericht Kassel und in einer Düsseldorfer Großkanzlei tätig. 2014 bewarb sich Stolz als Parteilose für das Bürgermeisteramt in Arnstein, einer Stadt nahe ihrem Geburtsort, der Marktgemeinde Werneck - und wurde gewählt. 2018 trat sie den Freien Wählern bei und zog bei der Landtagswahl im selben Jahr in den Bayerischen Landtag ein, wo sie von Ministerpräsident Markus Söder als Staatssekretärin ins Kultusministerium berufen wurde. Am 8. November beerbte die 41-Jährige Michael Piazolo als Staatsministerin für Unterricht und Kultus.