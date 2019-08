20. August 2019, 19:01 Uhr Kugelstoßen WM ohne Storl

Kugelstoßer bricht wegen Rückenbeschwerden seine Saison ab

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl wird auf die Teilnahme an den Welttitelkämpfen in Doha/Katar verzichten, die Ende September beginnen. Wie der 29-jährige Leipziger am Dienstag mitteilte, muss er die Saison verletzungsbedingt abbrechen. "Gemeinsam mit meinem Trainer Wilko Schaa und meinem medizinischem Betreuerteam haben wir die jetzige Situation analysiert und diesen Schritt beschlossen", sagte der deutsche Rekordmeister. Aufgrund der anhaltenden Rückenprobleme nach einer Verletzung im April sei ein kontinuierliches Training nicht mehr möglich gewesen. "Ich wurde immer wieder von Beschwerden ausgebremst", erklärte Storl. "In der Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften war das tägliche Training somit nur eingeschränkt möglich." Bei den nationalen Titelkämpfen Anfang August in Berlin war er mit 19,77 Metern nur Dritter geworden. Die WM-Norm von 20,70 Meter hatte er auch danach nicht übertreffen können; die Möglichkeit, sie bis zum 6. September nachzureichen, nimmt er nun nicht mehr wahr. Deshalb habe er sich dazu entschieden, den Fokus auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr zu legen, erklärte der Olympia-Zweite von 2012: "Unser Ziel Tokio 2020 werden wir nach vollständiger Genesung in Angriff nehmen. In den nächsten Wochen setzen wir alles daran, dass ich wieder vollumfänglich trainieren kann."