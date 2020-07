David Storl kommt immer besser in Schwung. Der zweimalige Weltmeister vom SC DHfK Leipzig wuchtete die Kugel am Freitagabend beim Meeting in Schönebeck auf 20,84 Meter und sorgte für eine Saisonbestleistung. Damit gewann er das Meeting, das als Ersatz für den abgesagten SoleCup am 22. Mai diente. Im Diskuswerfen kam David Wrobel vom SC Magdeburg auf 64,24 Meter. Der WM-Teilnehmer setzte sich dank zwei Zentimetern Vorsprung vor dem Briten Lawrence Okoye (64,22) durch. Dritter wurde der Potsdamer Clemens Prüfer mit 63,66 Metern. Bei den Frauen sorgte die deutsche Meisterin Kristin Pudenz aus Potsdam mit 65,58 Metern für eine persönliche Bestleistung. Die WM-Neunte Claudine Vita vom SC Neubrandenburg (62,69 m) wurde Zweite vor Julia Harting vom SCC Berlin, die sich nach ihrer Babypause mit 61,17 Metern eindrucksvoll zurückmeldete