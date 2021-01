Kugelstoß-Olympiasieger Ryan Crouser hat bei einem Leichtathletik-Meeting in den USA einen Hallen-Weltrekord aufgestellt. Der 28 Jahre alte Amerikaner gewann die Konkurrenz in Fayetteville mit 22,82 Metern. Damit übertrumpfte der WM-Zweite von 2019 die 32 Jahre alte Bestmarke seines Landsmannes Randy Barnes um 16 Zentimeter. Crouser übertraf in dem Wettkampf mit 22,70 und 22,48 Meter noch zwei weitere Male die 22-Meter-Marke. Den Freiluft-Weltrekord hält Barnes seit dem Mai 1990 mit 23,12 Metern. Crousers Bestleistung im Freien steht bei 22,91 Meter, die er im vorigen Jahr erzielt hat. Ein Jahr zuvor war er bei den Weltmeisterschaften in Doha mit 22,90 Metern Zweiter geworden hinter seinem Landsmann Joe Kovacs (22,91) und weitengleich mit dem Neuseeländer Thomas Walsh. 2016 hatte Crouser im Alter von 23 Jahren Olympiagold in Rio gewonnen.