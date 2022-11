Glosse von Martin Schneider

Es ist die Hölle mit den Talentierten, jeder Amateurfußballklub kennt das Phänomen. Da gibt es einen in der Mannschaft, der "mal höher gespielt" und sich nun fürs einfachere Leben entschieden hat. Denn in den Niederungen des Fußballs ersetzen Technik und Timing Training und Tacklings. Wenn man den Ball mit einer Fußbewegung ins Kreuzeck befördern kann, muss man nicht mehr so viel laufen. Eine super Sache, so ein Ball im Kreuzeck, das Problem ist nur, dass die Talentierten meistens auch ein Talent dafür haben, ihr Talent unangenehm raushängen zu lassen. Was den Trainer in große Schwierigkeiten bringt, weil es für die sogenannte Teamhygiene eine miese Sache ist, wenn einer eine wandelnde Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral ist. Andererseits: Man braucht halt die Schüsse ins Kreuzeck.

Insofern: Glückwunsch an Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, dass er nach dieser Abwägung entscheiden konnte, Max Kruse vor die Tür zu setzen. Wäre natürlich spannend gewesen, wie das etwa auf Schalke so angekommen wäre, wenn einer das knappe Klub-Budget auffrisst, Pardon, verpokert. In Wolfsburg dagegen kommt es wohl auf ein paar Millionen nicht an, und das Empörungspotenzial der Fans scheint begrenzt zu sein. Insofern kann Kruse nun aus der Verbannung auch fröhlich und in bester Mario-Basler-Tradition dem hart arbeitenden Kapitän Maxi Arnold attestieren, dass nur derjenige mehr trainieren muss, der weniger Talent hat. Arnold hatte es zuvor gewagt, dem wegen Faulheit suspendierten Kruse Faulheit zu unterstellen. Arnold könnte übrigens zur WM nach Katar fahren, Kruse ist schon vor Jahren wegen unprofessionellen Verhaltens aus der Nationalmannschaft geflogen. Die Talentierten, sie haben eben oft auch ein Talent darin, ihr Talent nicht zu nutzen.