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Krüger und der Hamburger SVDer HSV importiert ein Stück Münchner Mia-san-mia

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Von der Isar an die Elbe: Die Bayern-Teammanagerin Kathleen Krüger soll beim Hamburger SV Nachfolgerin von Stefan Kuntz werden.
Von der Isar an die Elbe: Die Bayern-Teammanagerin Kathleen Krüger soll beim Hamburger SV Nachfolgerin von Stefan Kuntz werden. Christian Charisius/dpa

Kathleen Krüger ist kurz davor, beim HSV die erste Sportvorständin in der Geschichte der Männer-Bundesliga zu werden. Beim FC Bayern redete nicht nur Pep Guardiola in den höchsten Tönen von ihrer Arbeit.

Von Thomas Hürner und Philipp Schneider, Hamburg/München

Vielleicht hat gar nicht viel gefehlt, und Kathleen Krüger hätte dem Trainer Julian Nagelsmann auf den letzten Metern vor der Abreise in seinen legendären Honeymoon-Skiurlaub noch den Job in München gerettet. Damals, im März vor drei Jahren, als nach einem 1:0 des FC Bayern in einem Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain plötzlich ein böser Zettel durch die Spielerkabine wanderte. Es war ein Strafenkatalog mit Geldbußen für die eine oder andere mögliche Undiszipliniertheit, zu entrichten von den Profis des FC Bayern. Erdacht hatte die Sanktionsliste Kathleen Krüger, die ehemalige Teammanagerin.

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