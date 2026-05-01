Vielleicht hat gar nicht viel gefehlt, und Kathleen Krüger hätte dem Trainer Julian Nagelsmann auf den letzten Metern vor der Abreise in seinen legendären Honeymoon-Skiurlaub noch den Job in München gerettet. Damals, im März vor drei Jahren, als nach einem 1:0 des FC Bayern in einem Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain plötzlich ein böser Zettel durch die Spielerkabine wanderte. Es war ein Strafenkatalog mit Geldbußen für die eine oder andere mögliche Undiszipliniertheit, zu entrichten von den Profis des FC Bayern. Erdacht hatte die Sanktionsliste Kathleen Krüger, die ehemalige Teammanagerin.