Spielt immer noch keinen Fehlpass und ist mit 32 Jahren sogar in der Defensive stabiler geworden: Toni Kroos.

Von Javier Cáceres, Madrid

Der Clásico war vorüber, und Toni Kroos und David Alaba ließen in der spanischen Hauptstadt die deutsche Stadionkultur aufleben. Die beiden früheren Bayern-Profis, nunmehr in Diensten von Real Madrid, gingen auf den Sektor des Bernabéu-Stadion zu, in dem sich die treuesten Anhänger des spanischen Rekordmeisters aufzuhalten pflegen, und animierten ihre Mitspieler, es ihnen gleich zu tun. Ein 3:1 gegen den FC Barcelona? Die Tabellenführung? Das muss doch gemeinsam gefeiert werden!