Die Partie war lange vorüber und Lionel Messi frustriert, sogar als erster der 22 Akteure des ersten "Clásicos" des Jahres 2020, im Kabinengang verschwunden, da stand Toni Kroos noch immer auf dem Rasen des Bernabéu-Stadions. Obwohl der Abend eigentlich nicht zum Verweilen einlud. Im Gegenteil.

Eine Wand aus Regen war über der Arena von Real Madrid niedergegangen, und die Böen wirbelten das Nass in alle Himmelsrichtungen, doch Kroos verharrte immer noch dort, nachdem er Kameraden von Real Madrid, aber auch den einen oder anderen Rivalen des FC Barcelona zum Abschied geherzt hatte.

Die emotionalsten Gesten aber gingen hinauf in die Ecke, wo ein paar Logen situiert sind, und wo Leon saß, der Sohn, der ausnahmsweise dem Papa noch bis Mitternacht bei der Arbeit zugucken durfte: Am Montag war in Madrid schulfrei. Immer wieder schickte Kroos Kusshände und winkende Grüße hinauf, die aber auch bedeuteten: Hier war jemand zufrieden.

Beide Teams wirkten stets tödlich verwundbar

Wegen eines 2:0-Sieges im Clásico, dem ersten Real-Ligasieg gegen den FC Barcelona im Bernabéu-Stadion seit 2014. Wegen dieser langen Durststrecke wurde der Sieg gefeiert wie ein Titelgewinn, obwohl Real, nüchtern betrachtet, zwölf Spieltage vor Schluss bloß die Tabellenführung zurückerobert hatte und nun einen Punkt vor Barcelona liegt. "Por fin", seufzte Roberto Carlos, Reals legendärer ehemaliger Linksverteidiger mit den Kanonenkugeloberschenkeln, als er aus dem Stadion lief: "Endlich."

Dass sich die madridistas am Sonntagabend eine lang gehegte Sehnsucht erfüllten, die in einem ekstatischen Schrei endete, weil Einwechselstürmer Mariano bei einem 50-Sekunden-Auftritt in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand herstellte, hatte viel mit Kroos zu tun. Weil er mal wieder mit atemberaubenden Statistiken auffiel, seine Passakkuratesse lag bei 98,5 Prozent. Und weil er der Protagonist der womöglich entscheidenden Szene war.

Die Partie war zuvor ähnlich peitschend gewesen wie das Wetter im Bernabéu, unterhaltsam und faszinierend, obwohl ihr etwas Experimentelles anhaftete: Improvisationstheater ohne echtes Drehbuch. Und: Sie lebte davon, dass beide Teams stets tödlich verwundbar wirkten. Der FC Barcelona hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen gehabt, durch Antoine Griezmann (21.), Arthur (30.) und Leo Messi (38.), der 90 Minuten lang so irdisch spielte, dass vermutet werden muss, er sei verletzt.