Von Christof Kneer

Sandro Wagner hat diese Erfahrung knapp verpasst. Dabei hatten sie ihn schon plakatiert in der Sportzone Rungg im schönen Eppan in Südtirol, überlebensgroß hing sein Foto an einem Zaun vor dem Trainingsgelände, stylish in Schwarz-Weiß. Allerdings hat es Wagner am Ende gar nicht in den Kader geschafft, den der Bundestrainer Jogi Löw vor der WM 2018 mit ins Trainingslager nahm, dafür war Nils Petersen dabei, dessen Foto nirgendwo hing. Vielleicht hätte man damals schon stutzig werden sollen, vielleicht war das falsche Bild schon ein Zeichen. Heute weiß man, dass die Gründe für das imposante Misslingen beim Turnier in Russland bereits in diesem Trainingslager begründet lagen, nicht nur, weil Jogi Löw den neuen Stürmer einmal "Nils Pettersson" nannte.