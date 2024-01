Bei Real Madrid unumstritten, in der Nationalmannschaft 2021 zurückgetreten: Toni Kroos.

Kommentar von Martin Schneider

Wie einzigartig die deutsche Diskussion um Toni Kroos ist, zeigt sich allein schon an der Frage: Gibt es weltweit eigentlich noch einen Fall Toni Kroos? Also einen Spieler, der fröhlich weiter bei einem Weltklub wie Real Madrid Regie führt, von Presse, Trainer und Mitspielern gelobt wird, ab und zu noch mal die Champions League gewinnt, aber dessen Rücktritt aus dem Nationalteam trotzdem zunächst einfach mal hingenommen wurde? Die Antwort ist Nein. In jeder anderen Fußballnation der Welt spielen alle guten Spieler auch fürs Nationalteam. Wäre ja auch blöd, wenn nicht.