Das Champions-League-Finale wird das letzte Spiel von Toni Kroos für Real Madrid sein. Über einen Fußballer, der in Deutschland lange verkannt wurde, der in Spanien Geschichte schrieb – und dem das Bernabéu am Ende zu Füßen liegt.

Von Javier Cáceres, London

Wer von der Geschichte erzählen will, die an diesem Samstag auf der vielleicht würdigsten Bühne überhaupt, beim Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion, ein Ende finden wird, der muss auch an ihren Anfang zurückkehren: zum 13. Juli 2014. In die Katakomben des Estádio Jornalista Mário Filho, besser bekannt als das „Maracanã“ in Rio. Das war der Ort, an dem ein damals 24 Jahre alter, vereinsloser Mann beseelt vor den Journalisten stand, weil er Weltmeister geworden war. Und weil er nur noch wenige Tage davon entfernt war, seinen Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid offiziell zu verkünden. Sein Name: Toni Kroos.