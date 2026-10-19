Sportvorstand Markus Krösche hat in Frankfurt Großes geleistet, ein echter Milieuversteher war er aber nie. Nun kann an diesem Traditionsstandort etwas Neues entstehen.

Seine Beziehung zu Eintracht Frankfurt sei vergleichbar gewesen mit der Beziehung zwischen der „hinreißenden Angelina Jolie und dem charmanten Brad Pitt“, erklärte Albert Riera, ohne dabei zu verraten, wer in diesem Bild wer sein sollte. Doch das war auch gar nicht so wichtig. Immerhin seien die genannten Pärchen – Jolie und Pitt sowie Riera und die Eintracht – jeweils „wunderbar“ anzusehen gewesen.