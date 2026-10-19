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MeinungAus von Sportchef KröscheEintracht Frankfurt muss wieder mehr sein als ein Im- und Export-Konzern

Kommentar von Thomas Hürner

Lesezeit: 2 Min.

Wohin geht die Reise? Ein Airbus in Eintracht-Sonderlackierung.
Wohin geht die Reise? Ein Airbus in Eintracht-Sonderlackierung.
Sven Severing/Jan Huebner/Imago

Sportvorstand Markus Krösche hat in Frankfurt Großes geleistet, ein echter Milieuversteher war er aber nie. Nun kann an diesem Traditionsstandort etwas Neues entstehen.

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Seine Beziehung zu Eintracht Frankfurt sei vergleichbar gewesen mit der Beziehung zwischen der „hinreißenden Angelina Jolie und dem charmanten Brad Pitt“, erklärte Albert Riera, ohne dabei zu verraten, wer in diesem Bild wer sein sollte. Doch das war auch gar nicht so wichtig. Immerhin seien die genannten Pärchen – Jolie und Pitt sowie Riera und die Eintracht – jeweils „wunderbar“ anzusehen gewesen.

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