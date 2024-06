Nachspielzeit bei Italien-Kroatien:Diskutable acht Minuten

Zweimal flimmerte am Montagabend während des Spiels Kroatien gegen Italien eine wichtige Mitteilung der Uefa über den Stadion-Monitor in Leipzig – mit jeweils sehr unterschiedlicher Rezeption. In der 51. Minute entschied Schiedsrichter Danny Makkelie nach Ansicht des Videomaterials auf Elfmeter für Kroatien, was für ausufernden Jubel, fliegende Bierbecher und einen letztlich nicht spiel- aber zumindest stimmungsentscheidenden Strafstoß sorgte, in dessen direkter Folge das 1:0 fiel. Und dann, vierzig Minuten später, folgte die Information über die Nachspielzeit, die bei den gleichen Fans mindestens Verwunderung auslöste.