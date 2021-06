Nach dem Aus gegen Spanien richten sich die Debatten in Kroatien an zwei Szenen aus der ersten Halbzeit aus - und es steht die Frage im Raum, ob die Partie in Kopenhagen Luka Modrics Abschied war.

Von Felix Haselsteiner

Mit einem Ruck streifte Luka Modric sich die Kapitänsbinde ab, dann absolvierte er im Laufschritt die wenigen Meter zur Mittellinie, wo Luka Ivanusec in der 114. Spielminute bereits wartete. Modric verließ das Feld auf so unprätentiöse Art und Weise, schnell, um möglichst Zeit zu sparen, dass den kroatischen Fans im Stadion in Kopenhagen nicht mal die Möglichkeit blieb, um ihn mit Sprechchören zu begleiten. "Luka Modric, Luka Modric" hallte es erst danach durch die Arena, als das Achtelfinale gegen Spanien beim Stand von 3:5 dem Ende entgegentrudelte. Den Kroaten blieb nur noch, ihren Kapitän, der erschöpft auf der Bank saß, zu feiern. Möglicherweise zum letzten Mal bei einem großen Turnier.

"Ich muss mich zuerst gut ausruhen und dann über alles nachdenken", sagte Luka Modric nach dem Achtelfinal-Aus der Kroaten bei der Europameisterschaft. Die Partie gegen Spanien war sein 13. EM-Spiel gewesen, eines mehr als der bisherige Rekordhalter Darijo Srna. Modric wird im September 36 Jahre alt, und auch wenn die Weltmeisterschaft bereits nächstes Jahr im Winter stattfindet, ist derzeit noch unklar, ob Kroatiens Kapitän, der Weltfußballer des Jahres 2018, daran teilnehmen wird. "Wir werden sehen. Jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen", sagte Modric beim kroatischen Sender HRT, zuvor hatte er auf gewohnte Art und Weise das Spiel analysiert. Modric kann von Emotionen leben während eines Spiels, kann brüllen und schimpfen, im Nachhinein zeichnet ihn stets ein kühler Kopf aus. "Wir können mit unserer Herangehensweise, unserem Charakter und unserer Moral zufrieden sein, aber Spanien war in den entscheidenden Situationen besser", sagte Modric: "Wir sollten ihnen gratulieren."

Modric traf den richtigen Ton, denn natürlich gebührt den Kroaten viel Lob für ihre couragierte Leistung gegen Spanien. 1:3 hatte es bis zur 85. Minute gestanden, dann brachten Tore von Mislav Orsic und Mario Pasalic Kroatien zurück ins Spiel. Es war das Kroatien von 2018, das in diesen Minute spielte: Mutig, mit Vertrauen in die eigenen Stärken, auf jede noch so kleine Schwäche des Gegners wartend. Es war nie so, weder bei dieser EM, noch bei der vergangenen WM, bei der Kroatien ins Finale gestürmt war, dass die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic fähig war, einen Gegner über 90 Minuten zu kontrollieren. Aber sie hatte den Charakter und die Mentalität, um immer dann da zu sein, wenn sich eine Chance bot.

Ein Generationenkonflikt dürfte die Mannschaft weiterhin beschäftigen

Gegen Spanien zeigte sich einmal mehr, dass dafür die Defensive eine Schwachstelle bleibt. Die Kroaten, die nicht nur offensiv auf den gefährlichen Ivan Perisic verzichten mussten, sondern auch in der Innenverteidigung auf Dejan Lovren, wirkten wie schon im gesamten Turnierverlauf anfällig. In der regulären Spielzeit - besonders aber in der Verlängerung. Dalic nämlich hatte nach dem dritten Tor der Spanier seine Mannschaft umgebaut: Statt einer Viererkette spielte nun eine Dreierkette, dafür rückte der frisch eingewechselte Josip Brekalo auf die offensive Außenbahn. Es war ein kluger Schachzug, der Wolfsburger sorgte mit seinen Läufen immer wieder für Gefahr, die zwei spät erzielten Tore hingen sicherlich auch mit Dalics Umstellung zusammen. Dasselbe gilt allerdings für die zwei spanischen Treffer zum 4:3 und zum 5:3: Brekalo nämlich rückte in der Verlängerung in die Viererkette und spielte als Außenverteidiger - eine Rolle, die ihm sichtlich nicht behagte. Beide Tore fielen nach Fehlern von ihm und besiegelten schließlich das verdiente kroatische Ausscheiden.

Neben Dalics Umstellungen beschäftigen die Kroaten im Nachgang noch zwei Szenen aus den ersten 90 Minuten, die leise Zweifel an der Einstellung einzelner Spielern aufwirft. Als Pablo Sarabia in der 38. Minute zum Ausgleich traf, war Stürmer Ante Rebic gerade neben seinem Trainer zu sehen - der Mailänder wechselte die Schuhe, seine Mannschaft verteidigte kurzzeitig in Unterzahl und wurde dafür bestraft. Modric hielt Rebic noch auf dem Feld eine Standpauke. Dem dritten Tor ging eine Trinkpause von Außenverteidiger Josko Gvardiol voraus, der gerade erst wieder auf seine Seite zurückgetrabt war, als Ferran Torres einen langen Ball annahm und auf das Tor zulief - Gvardiol rutschte auch noch aus. "Wer weiß, wie es ohne das ausgegangen wäre?" fragte die Tageszeitung Novi List am Tag danach.

Wer weiß, wie überhaupt diese Europameisterschaft ausgegangen wäre für die Kroaten, die noch einmal mit den Ausläufern ihrer goldenen Generation von 2018 aufliefen, wenn sie etwas mehr zueinander gefunden hätten? Modric und Perisic hatten die Mannschaft mit ihren Toren und Vorlagen durch die Vorrunde getragen, die nachfolgende Generation wirkt in Dalics Mannschaft immer noch nicht integriert, auch wenn Talent erkennbar ist: Der unglückliche Gvardiol wird in der kommenden Saison bei Leipzig zu sehen sein, Pasalic von Atalanta Bergamo und auch Brekalo sind die fußballerische Zukunft des kleinen Landes.

Dass der Generationenkonflikt die Mannschaft weiterhin verfolgen wird, deutete sich nach der Niederlage bereits an. "Einige Dinge müssen repariert und geändert werden", schrieb Abwehrchef Lovren bei Instagram, er war schon vor dem Turnier einer der Hauptkritiker der Einstellungen der Jungen im Kader. Inwiefern die Neuausrichtung noch mit Modric stattfinden wird, ist unklar. Fest steht: Kroatiens Rekordspieler hat sich einen würdigeren Abschied verdient als bei seiner hastigen Auswechslung am Montagabend.